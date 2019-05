"Een goed voorstel van een Spaanse club zou hem misschien wel kunnen interesseren"

De Braziliaanse voetballegende Rivaldo stelt dat Josep Guardiola deze zomer Manchester City zou kunnen verlaten om terug te keren naar Spanje.

Guardiola veegde in maart geruchten over een vertrek uit het Etihad Stadium van tafel en distantieerde zich van een mogelijke overstap naar . Daarnaast voegde hij toe dat hij hoopte nog vele jaar in Manchester te kunnen werken. Rivaldo denkt echter dat zijn voormalige ploeggenoot van open staat voor een terugkeer naar zijn thuisland.

" is in positieve zin veranderd sinds de komst van Josep Guardiola en na het winnen van twee opeenvolgende landskampioenschappen in zo'n competitieve competitie betekent dat hij nu een belangrijk onderdeel is van de geschiedenis van de club", vertelt Rivaldo in gesprek met Betfair. "Het was een moeilijk seizoen met dat op het vinkentouw zat. De spelers en de staf van City moeten worden gefeliciteerd voor hun prestaties omdat zij niets cadeau hebben gekregen."

"Toen ik met Pep speelde, zei hij in de kleedkamer dat hij in de toekomst trainer zou worden, maar ik had nooit gedacht dat hij zo goed zou worden en zo veel succes zou boeken bij elke club waar hij gewerkt heeft. Hij toonde altijd de ambitie om trainer te worden en ik kan allemaal blij zijn met de manier waarop het voor hem heeft uitgepakt, want hij is zonder twijfel een van de beste trainers ter wereld. Daarnaast heeft hij een speciale manier om met zijn spelers te communiceren. Hij laat zien dat hij een fantastisch mens is en alle spelers lijken een goede indruk van hem te hebben."

"Natuurlijk, wanneer je goed presteert, is het normaal dat andere topclubs geïnteresseerd raken in je diensten. Ik geloof dat Pep nog andere kansen en nieuwe projecten zal hebben om over na te denken deze zomer en, ondanks zijn schijnbare tevredenheid in het Etihad Stadium, zou een goed voorstel van een Spaanse club hem misschien wel kunnen interesseren. Ik zeg dit omdat Pep het niet leuk vindt om niet bij zijn familie en vrienden te zijn en hij geniet echt van de tijd die hij met hen doorbrengt, dus een mogelijke terugkeer naar Spanje zou kunnen helpen."