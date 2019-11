"Een Ferrari kopen? Nee, ze zijn mooi, maar het blijft maar een auto"

Clément Lenglet heeft het naar zijn zin bij Barcelona. De verdediger is een gewaardeerde speler bij zowel de Catalanen als de Franse nationale ploeg.

De verdediger kwam in de zomer van 2018 over van en is momenteel . In gesprek met L'Est Republicain vertelt dat hij als persoon weinig veranderd is ten opzichte van zijn tijd bij het bescheiden AS Nancy, waar hij in de jeugdopleiding zat en januari 2017 vertrok richting Sevilla.

"Ik heb mijn levensstijl niet veranderd", begint de 24-jarige verdediger. "Bij Nancy was ik al geen ster en mijns inziens ben ik dat nog steeds niet." De viervoudig international erkent wel dat zijn bekendheid ervoor zorgt dat hij bepaalde dingen niet meer doet. "Ik zie mijn vrienden bijvoorbeeld minder vaak en ik kan ook niet meer naar de bioscoop."

"Maar dat wordt allemaal ruimschoots gecompenseerd door alle geweldige momenten die ik mag ervaren als voetballer." De centrale verdediger houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met de laatste mode en mooie auto's. "Ik begrijp de waarde van geld. In dat opzicht denk ik dat ik wel een normaal leven leid en met rede handel."

"Natuurlijk leef ik een goed leven. Als ik naar een restaurant ga, wil ik soms wel een gerecht van veertig of honderd euro. Ik kijk dan niet naar de prijs. Maar bijvoorbeeld een Ferrari kopen? Nee. Ze zijn mooi, maar het blijft maar een auto. Het trekt mij niet zo", aldus Lenglet, die zich momenteel met Frankrijk opmaakt voor de EK-kwalificatieduels met Moldavië en Albanië.