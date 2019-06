"Een definitie van toppunt van karakter, zou 'Matthijs de Ligt' moeten luiden"

Dankzij een overwinning op Engeland plaatste Oranje zich donderdagavond voor de finale van de Nations League.

The Three Lions werden na verlenging met 3-1 opzij gezet, waardoor Portugal zondagavond in de eindstrijd de tegenstander zal zijn. De Nederlandse ochtendkranten laten zich lovend uit over de veerkracht van de formatie van bondscoach Ronald Koeman.

"Als er ooit een nieuwe definitie van het toppunt van karakter wordt gezocht, zou die 'Matthijs de Ligt' moeten luiden", opent De Telegraaf over de verdediger van , die in de fout ging bij de 0-1 van de Engelsen door de bal te verspelen aan Marcus Rashford en een strafschop weg te geven. Uiteindelijk verzorgde De Ligt ook de 1-1 met een rake kopbal. De krant schrijft over de 'pot met goud' die Oranje staat te wachten bij een eindzege in de . "Maar veel belangrijker nog dan de binnenstromende miljoenen is de ontwikkeling van Ronald Koemans keurkorps."



"Die is onbetaalbaar. Ten opzichte van het oefenduel met de Britten in maart 2018 is het elftal van Ronald Koeman met zevenmijlslaarzen vooruitgegaan", vervolgt het ochtendjournaal. "Bij een nederlaag was het seizoen van Oranje als een nachtkaars uitgegaan. Hoewel er dan ook nog een miljoen euro op het spel had gestaan (3,5 voor de nummer drie óf 2,5 miljoen euro), zou niemand zitten te wachten op de troostfinale van zondag in hetzelfde stadion in Guimaraes. Maar gelukkig voor Koeman wist Oranje 'Engeland 1,5' alsnog op de knieën te krijgen."



Het Algemeen Dagblad zag dat het treffen in de halve finale van de Nations League 'vele malen intenser was dan een oefenpotje'. "Engeland treedt in de halve finale aan zonder vrijwel alle spelers die vorige week in hun Europese clubfinales speelden, het moet gezegd. Maar de wedstrijd heeft wel degelijk de allure van een interlandgevecht om een finale", stelt de krant. "Zondag in Porto gloort een hoofdprijs om trots op te zijn, amper anderhalf jaar na één van de diepste voetbalcrises in de moderne Nederlandse geschiedenis."



"Slordig Oranje richt zich op tijd op", kopt de Volkskrant . "Spelen met zware benen na een lang en slopend seizoen, zoals Van Dijk het formuleerde, bleek in het Estadio D. Afonso Henriques in Guimaraes geen sinecure. In de eerste helft worstelde Oranje opzichtig met zichzelf, waarbij Matthijs de Ligt met een pijnlijke misser aanvankelijk model stond voor de nonchalance in het Nederlandse spel", zo wordt er geconcludeerd. De Ligt wordt door de krant na een 'schitterend seizoen' uitgelicht.



"Je vergeet soms dat hij pas negentien jaar is, zei bondscoach Koeman, woensdag in Guimaraes. Vorige week had hij een gesprek gehad met De Ligt over zijn toekomst. De inhoud bleef geheim, maar indirect was het advies van Koeman helder. De Ligt moet ook bij zijn volgende werkgever wekelijks spelen, in een ploeg die zijn kwaliteiten optimaal benut", concludeert de krant. NRC Handelsblad stelt dat de 'groeispurt' van Oranje een steeds solidere basis krijgt.



"Het zijn de lessen van toernooivoetbal, iets wat Oranje na het WK van 2014 niet meer heeft kunnen ervaren, door het missen van twee opeenvolgende eindrondes. Je kan het maar in je achterzak hebben: hoe manifesteert een ploeg zich in de verlenging, wie staan erop, wie zakken weg, hoe doen de invallers het, hoe herstelt het team", zo klinkt het na de 'slijtageslag'. "De foutenlast was merkwaardig aan beide kanten, wat mogelijk verband houdt met dat het seizoen bijna ten einde is en de belangen niet al te groot zijn. Verslapping ligt op de loer."



Trouw zag Oranje 'aanvallend ongecoördineerd' spelen. "Op het middenveld moest Frenkie de Jong, opgevangen vaak door Delph, al niet voor het eerst ervaren hoe grotere tegenstanders zich op hem gaan instellen", stelt men. Na de rust bracht Koeman Quincy Promes en Donny van de Beek in het veld voor Ryan Babel en Marten de Roon. "Nee, van een al te vaste ploeg kan hij nog niet uitgaan, wat in toch nog altijd het stadium van opbouw zo vreemd niet is."