Een deal die drie jaar in de maak was: Hoe FIFA Juventus kwijtraakte aan PES 2020

In juli kondigde Konami aan dat Juventus exclusief in Pro Evolution Soccer 2020 (PEC) zou verschijnen. Een gigantische coup voor het Japanse bedrijf.

Het nieuws dat de naam 'Piemonte Calcio' zou krijgen in FIFA 20 werd met de nodige spot ontvangen toen duidelijk werd dat PES de exclusieve rechten heeft bemachtigd van de Italiaanse kampioen.

Hoewel andere topclubs in het verleden ook wel samenwerkten met Konami, betekende de Juventus-deal dat de tenues, het logo, stadion en de naam van de club niet mochten worden gebruikt in FIFA 20.

Dat was een mooie triomf voor Konami. PES stond de laatste jaren namelijk bekend om zijn neppe teamnamen van clubs waarvan men geen licentie had, zoals Merseyside Blue ( ) en South Norwood ( ).

Jonas Lygaard, 'Senior Director, Brand and Business Development' bij Konami, vertelt aan Goal hoe het gelukt is om de Italiaanse grootmacht uit handen te houden van de grote rivaal.

"We zitten in een proces dat lang geleden al is begonnen", legt Lygaard uit. "Het begon met het verkrijgen van de juiste licenties."

"Je hebt te maken met een markt die heel divers is qua licenties, want er zijn bepaalde competities die de collectieve rechten in handen hebben van de clubs die meedoen aan die betreffende competitie of toernooi."

"De Premier League, en LaLiga hebben allemaal gecentraliseerde rechten. De Premier League bezit bijvoorbeeld de rechten op alle clublogo's, clubnamen, tenues en stadions, in een collectieve overeenkomst."

"Maar in Italië zijn alleen de competitie, de trofee en het embleem gecentraliseerd. De heeft dus niet de rechten van de clubnamen, logo's en tenues. Die zijn gewoon eigendom van de clubs zelf."

Het proces om een nieuwe partner te strikken duurt lang, ongeacht wie eigenaar van de rechten is. Het begint met het identificeren van de clubs waarmee Konami graag wil samenwerken.

Lygaard zegt: "We werken al lang samen met Italiaanse clubs en we hebben de volledige competitielicentie en de licenties van alle clubs gehad. Juventus is natuurlijk de grootste club in Italië en één van de topclubs van Europa en de rest van de wereld. Italië is een belangrijke markt met een globaal bereik."

"Andere competities zijn anders, want daar gelden restricties. In de Premier League mogen we bijvoorbeeld maar met twee clubs samenwerken. Onze concurrent (EA Sports) heeft een overeenkomst met de Premier League en een deel daarvan beperkt alle clubs om met andere partners te werken."

Konami kon echter wel onderhandelen met Juventus, al was het vanwege de wettelijke eisen die ermee gemoeid waren niet eenvoudig om een akkoord te bereiken.

"De deal met Juventus werd meer dan drie jaar geleden al besproken tijdens een interne vergadering in Japan", onthult Lygaard.

"De tweede stap is om te schetsen welke rechten we van de club willen verwerven en daarna wordt bekeken welk budget daarvoor beschikbaar is."

"We starten dan de gesprekken met de club om te kijken wat er mogelijk is. Het varieert per club hoelang die gesprekken duren, want voor sommige clubs lijkt het allemaal vrij duidelijk, maar daarna krijg je met het juridische gedeelte te maken."

"Dat juridische werk is soms het meest tijdrovende deel van de onderhandelingen."

Ook tijdens de gesprekken met Juventus moesten er meerdere obstakels worden overwonnen.

Lygaard vertelt: "We gingen twee jaar geleden met hen in gesprek, extern. Het is iets dat veel tijd nodig heeft. En we hebben de contracten natuurlijk niet een week voor de aankondiging ondertekend. Dat is in 2018 al gebeurd."

"We moeten ook respecteren dat onze drie nieuwe clubs (naast Juve ook en ) allemaal een contract hadden met onze concurrent. Dat maakt het nog ingewikkelder."

Konami zat middenin de onderhandelingen met Juventus toen de club op sensationele wijze Cristiano Ronaldo binnenhaalde, misschien wel het meest verhandelbare merk in de voetbalwereld.

Gelukkig voor de Japanners maakte de komst van de Portugese superster naar Turijn de onderhandelingen niet complexer.

"Die transfer was fantastisch voor ons", zegt Lygaard enthousiast. "We waren al met Juve in gesprek gegaan vóór de komst van Ronaldo. We hadden duidelijk laten merken dat we wilden samenwerken met de club en dat was wederzijds."

"We zagen veel voordelen om met Juventus samen te gaan werken en dat Ronaldo er ook nog bij kwam, betekende voor ons dat de deal nog meer waarde en 'exposure' zou krijgen."

Niet alleen de tenues, het clublogo en de naam van Juventus zijn exclusief voor PES 2020, hetzelfde geldt voor het Allianz Stadium. Aangezien FIFA 19 maar drie stadions uit de Serie A had (Allianz Stadium, San Siro en Stadio Olimpico, red.) is dat voor Konami een belangrijke zet. Wat daarbij hielp, is het feit dat Juve één van slechts vier clubs in de Serie A is die eigenaar is van z'n stadion.

Lygaard: "Het eigendom van het stadion en de bijbehorende rechten zijn soms van de club zelf en soms van de architect. Het zit soms heel ingewikkeld in elkaar en in sommige landen is het niet helemaal duidelijk wie de eigenaar is."

Door al die verschillende factoren is het wel duidelijk waarom zo'n exclusieve deal sluiten met een club zo lastig kan zijn. Soms moet er zelfs rekening worden gehouden met de commerciële partners van de club. Konami had zulke problemen echter niet met Juventus.

Lygaard zegt daarover: "De clubs hebben die rechten vaak in eigen hand. We hoeven bijvoorbeeld niet met Adidas en Allianz te praten voor een samenwerking met Juventus. Die rechten worden immers aan ons verleend, dus onze gesprekken zijn dan alleen rechtstreeks met de club."

"Wel is het belangrijk voor ons om met andere partners van de club te werken. We hebben veel gesprekken met Adidas en Allianz en andere partners, want dat heeft voordelen voor ons."

Deals zoals die tussen Juve en PES 2020 reiken verder dan alleen de manier waarop de club in de game vertegenwoordigd is.

Vorig seizoen betekende de samenwerking tussen Konami en Barcelona bijvoorbeeld dat de Catalanen bij doelpunten gifs uit PES 2019 gebruikten op Twitter. Hoewel Lygaard niet in detail kan ingaan op de deal met Juventus, laat hij doorschemeren dat zoiets ook wordt afgesproken met de Italianen. Al is ook dat geen eenvoudig proces.

"We moeten dan ontzettend veel gifs creëren", zegt hij. "Ten eerste omdat Barça drie verschillende tenues heeft en veel verschillende spelers doelpunten zullen maken. Dus we moeten al die goal alerts maken met alle shirts en alle spelers."

"Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de fans niet telkens dezelfde gif krijgen te zien. Als Lionel Messi bijvoorbeeld een hattrick maakt, wil je niet bij ieder doelpunt precies dezelfde goal alert de wereld insturen."

"Dat zijn dus heel veel gifjes van vijf seconden die we moeten maken. Het belangrijkste voor ons is het bereik dat we ervan krijgen, dat we de kwaliteit van onze game laten zien en aantonen hoe sterk de gelijkenis met de echte speler is."

"Het is iets dat we bij andere clubs al hebben gedaan en we nemen het bij al onze onderhandelingen in overweging."