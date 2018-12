"Een betere tegenstander dan Real Madrid was niet denkbaar voor Ajax"

Ruud Gullit denkt dat Ajax kans heeft om titelverdediger Real Madrid te verslaan in de tweede ronde van de Champions League.

"Een betere tegenstander dan Real Madrid was niet denkbaar voor Ajax. Het is de regerend Europees kampioen en daartegen heeft Ajax niets te verliezen en alles te winnen. Als iedereen in Amsterdam met de benen op de grond blijft staan, dan zie ik zelfs een mogelijkheid om de achtste finales tegen Real te overleven", concludeert Gullit in zijn column voor De Telegraaf . Hij is van mening dat Ajax 'technisch en tactisch' net kan meekomen, maar stelt dat succes zal afhangen van de manier hoe er met de geboden kansen wordt omgegaan.



"En hoeveel fouten je je kunt veroorloven. Tegen Real Madrid krijg je niet acht keer de kans op doel te schieten en is de opponent in staat om in een flits een wedstrijd te beslissen. Een fout van Real moet je direct afstraffen, want het is een iets ander niveau dan de Eredivisie, waar een misser niet direct noodlottig is", stelt de oud-international. Gullit is analist voor beIN Sports en zijn collega's waren over het algemeen complimenteus over het spel van PSV in de groepsfase van de Champions League.



"Hoewel slechts twee punten behaald, vond iedereen, ikzelf incluis, dat PSV kan terugkijken op een goede Champions League-campagne met voetbal dat gezien mag worden. Daar verdiende PSV wel iets meer respect voor dan nu het geval was", vervolgt Gullit. "De Eindhovenaren hebben te weinig gekregen en zijn door pech en individuele kwaliteiten (Messi & Kane) veel punten misgelopen. Daarom was het mooi om te zien hoe de ploeg van Mark van Bommel zich in de laatste wedstrijd manifesteerde en een punt pakte en Internazionale veroordeelde tot de Europa League."