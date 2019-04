"Een absoluut drama" - Zidane, Mbappé, Neymar en andere topvoetballers treuren na brand Notre-Dame

Kylian Mbappé, Neymar en Zinédine Zidane hebben hun verdriet betuigd na de ramp die zich maandag over Parijs voltrok.

De Notre-Dame werd getroffen door een vlammenzee en de voetbalwereld reageert geschokt op de schade die een van 's werelds beroemdste bouwwerken heeft opgelopen. Brand woedde urenlang in de uit de twaalfde en dertiende eeuw daterende kathedraal. De iconische spits overleefde de brand niet, maar diverse kunststukken en de structuur van het monument bleven uiteindelijk wel bespaard.

De Franse president Emmanuel Macron stelde dat 'het ergste is voorkomen' en kondigde een internationale inzamelingsactie aan om de schade te herstellen. "Notre-Dame is onze historie en onze harten branden. Ik weet zeker dat velen nu voelen wat wij doormaken", aldus Macron, die bijval kreeg van diverse topvoetballers.

Franse sterspelers als Kylian Mbappé, Adrien Rabiot en Alexandre Lacazette zochten hun toevlucht op social media en ook voetballers als Didier Drogba en Neymar uitten hun medeleven. -trainer Zinédine Zidane werd na afloop van het duel met Léganes ook gevraagd naar de ramp en hij antwoordde als volgt: "Het is gecompliceerd en vreselijk. Je wens dat dit soort dingen niet gebeurt. Ik hoop dat er geen slachtoffers zijn gevallen."

De brand eiste inderdaad geen levens, maar er raakte wel een brandweerman gewond bij zijn missie om de kerk zo veel mogelijk te behouden. De materiële schade is echter niet te overzien. Het zal ongetwijfeld jaren in beslag nemen voor het gebouw is hersteld en diverse kunstwerken zijn voor de eeuwigheid verloren gegaan. Frankrijk is in haar hart geraakt en dit is hoe de voetbalwereld meeleeft: