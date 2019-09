Edwin van der Sar schept duidelijkheid over perikelen inzake Man United

Edwin van der Sar is in de Engelse media recentelijk gelinkt aan de functie van technisch directeur bij Manchester United.

De oud-doelman ziet een terugkeer op Old Trafford momenteel echter niet zitten. De huidige algemeen directeur van is van mening dat zijn werk in de Johan Cruijff ArenA nog niet af is.

"Nee, ik ben gefocust op mijn werk als algemeen directeur bij Ajax", antwoordt Van der Sar woensdagavond rondom de afscheidswedstrijd van Vincent Kompany bij op de vraag van Engelse verslaggevers of hij wat voelt voor een dienstverband bij the Red Devils .

"We hebben geweldig gepresteerd in Europa afgelopen seizoen (halve finale , red.) en zijn kampioen geworden. We willen Ajax naar een hoger niveau tillen op Europees niveau, daar werken we momenteel hard aan."

"Ik zit op mijn plaats bij Ajax. We hebben afgelopen seizoen op topniveau gepresteerd en we moeten nu de voorwaarden creëren om aan de top te blijven in Europa", voegt Van der Sar daaraan toe. Volgens The Times verdient de voormalige sluitpost momenteel een jaarsalaris van 250.000 euro bij Ajax en ligt bij een contract met een jaarlijkse vergoeding van 1,5 miljoen euro voor hem klaar.

Volgens transfermarktexpert Ian McGarry zou Van der Sar, die Manchester United zes seizoenen diende als speler, echter zijn bedenkingen hebben. "Hij wil stappen maken in zijn loopbaan, maar heeft ook twijfels", zei de journalist in de Transfer Window Podcast .

"Hij is bijvoorbeeld sceptisch over de huidige gang van zaken op Carrington (trainingscomplex Manchester United, red.), ook gezien het feit dat er nu zogenaamd vijf mensen rondlopen die verantwoordelijk zijn voor de inkomende transfers. Hij heeft ook twijfels, en heeft geen garanties gekregen, over zijn exacte rol en mate van autoriteit inzake het afhandelen van transfers. Dit houdt een besluit van hem over een transfer van Amsterdam naar Manchester tegen."