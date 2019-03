Edwin van der Sar richt zich tot Cristiano Ronaldo: "Doe rustig aan"

Ajax werd vrijdag bij de loting van de kwartfinales van de Champions League gekoppeld aan Juventus.

Edwin van der Sar spreekt van een prachtig affiche. De directeur van stond van 1999 tot 2001 onder contract bij de Italiaanse topclub. Bovendien stond Van der Sar in 1996 in de basis bij Ajax toen men de -finale verloor van .

'Het is de club waar jezelf hebt gespeeld, maar ook de club waar je een negatieve ervaring mee hebt van de finale in 1996. Nederlagen zijn nooit leuk, finales zeker niet en de manier waarop ook niet", zegt de oud-doelman tegenover Veronica Inside . Van der Sar vindt het huidige Juventus meer dan alleen Cristiano Ronaldo. "Ze hebben nog meer goede spelers. Achterin staat het als een huis."



"Ze worden al vele jaren kampioen en ze hebben ook een aantal Champions League-finales gehaald. De vorm van de dag zal ook belangrijk zijn." Van der Sar heeft vandaag de dag nog geregeld contact met mensen van Juventus, zoals met eigenaar Andrea Agnelli. "We bellen straks weer met elkaar. Ronaldo sprak ik een paar maanden geleden nog. Wat ik nu tegen hem zou willen zeggen? Ik zou zeggen: 'Ronaldo, doe rustig aan'", knipoogt Van der Sar.



Frenkie de Jong is blij dat Ajax , de toekomstige werkgever van de middenvelder, ontloopt. "Die had ik eerlijk gezegd liever niet. Vanwege de kracht van die ploeg en ook wel vanwege het sentiment', aldus de Oranje-international in gesprek met De Telegraaf . De Jong had ook graag tegen bepaalde Engelse clubs gespeeld.



" was leuk geweest, vanwege de vele oud-Ajacieden. En ook had ik mooi gevonden, want dan hadden we mooi revanche kunnen nemen voor de verloren -finale van twee jaar geleden", aldus De Jong. De heenwedstrijd staat woensdag 10 april op het programma en de return vindt een week later, op dinsdag 16 april, plaats.