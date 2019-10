Edwin van der Sar opent stadion met zijn naam op Chinese bodem

Edwin van der Sar heeft woensdag een stadion in China geopend dat voortaan zijn naam draagt, zo meldt Ajax via de officiële kanalen.

De algemeen directeur van de -koploper was aanwezig bij Guangzhou FC om het trainingscomplex van de jeugdafdeling te openen. Beide clubs hebben sinds de herfst van 2017 een samenwerkingsverband.

en Guangzhou kwamen bijna twee jaar geleden tot een overeenkomst voor vijf seizoenen, met de optie om bij wederzijdse tevredenheid de samenwerking met nog eens vijf jaar te verlengen. Met de deal tussen de clubs uit Nederland en China is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid.

"De jeugdopleiding is voor Ajax al decennia lang ontzettend belangrijk in alles wat wij doen. Dat we nu onze kennis kunnen delen in deze samenwerking met Guangzhou R&F is goed voor beide clubs", liet Van der Sar destijds optekenen. Bij Guangzhou werken verschillende door Ajax aangestuurde trainers om de jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen.

Ajax is al enige tijd bezig met samenwerkingen over de grens. De Amsterdamse club sloot vorige week nog een mediapartnership af met ESPN in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf had al de uitzendrechten van Ajax voor Eredivisie-duels en mag voortaan ook 'Ajax-content buiten wedstrijden om distribueren'.

"Het uitbouwen van het bereik van Ajax in Amerika is de eerste stap in de strategische benadering van die markt. ESPN biedt ons het platform om dit te kunnen doen en denkt mee over het type content, relevant voor de Amerikaanse voetbalconsument", zo verklaarde Van der Sar op de website van Ajax.