Edwin van der Sar lovend: "Frank zit bij een prachtige club"

Edwin van der Sar hoopt dat Frank de Boer een succesvolle periode tegemoet gaat met Atlanta United. Alles is voorhanden om hem te laten slagen.

De voormalig hoofdtrainer van Ajax verbond zich afgelopen maand aan de Major League Soccer-club en maakte daarmee een einde aan een periode van een jaar waarin hij zonder club zat en enkel als analist optrad bij televisiezenders. "Frank zit bij een prachtige club", benadrukt de algemeen directeur van Ajax dinsdag.

"Kijk voor de gein eens even op internet naar het stadion waar zijn club speelt. Dat is echt een fantastisch stadion", vertelt Van der Sar in De Telegraaf . "Hij heeft een jong team dat net kampioen is geworden. De Major League Soccer in Amerika groeit enorm en Frank kan straks zomaar met zijn club meedoen aan het WK voor clubteams. Dit is echt een plek waar zijn kwaliteiten weer tot hun recht kunnen komen."



De Boer zette zijn handtekening onder een contract voor vier jaar en is bij Atlanta de opvolger van voormalig Barcelona-coach Gerardo Martino, die tot de nieuwe bondscoach van het Mexicaans elftal is benoemd. Atlanta werd in 2014 opgericht en kroonde zich in zijn tweede seizoen in de MLS verrassend tot kampioen. De club uit Georgia won in de finale van de play-offs met 2-0 van Portland Timbers.



Van der Sar vindt De Boer nog altijd een topcoach. "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Kijk eens wat wij bij Ajax in de jaren dat hij coach was hebben meegemaakt. Daarna volgden twee uitstapjes die minder goed uitpakten, maar Frank is een zeer goede trainer en ik verwacht dat hij samen met Orlando een mooie tijd tegemoet gaat." De Boer werd in september 2017 al na 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace en daarvoor werd hij na 85 dagen aan de kant gezet bij Internazionale.



Het nieuwe seizoen in de MLS begint Atlanta United op 4 maart met een uitwedstrijd tegen DC United, waar Wayne Rooney onder contract staat. Daarvoor komt de ploeg op 22 februari en 1 maart in de Concacaf Champions League in actie tegen Herediano uit Costa Rica.