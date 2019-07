Edwin van der Sar: "Hij deed het en het was legendarisch natuurlijk'

Edwin van der Sar blikt met een zeer tevreden gevoel terug op het afgelopen seizoen.

De algemeen directeur van zag hoe de pupillen van Erik ten Hag met de TOTO en de landstitel de dubbel wonnen, terwijl in de de halve finale werd bereikt. Van der Sar hoopt dat Ajax in de toekomst vaker in de prijzen valt.

"Ajax moet altijd gaan voor het kampioenschap. De afgelopen jaren hebben we de landstitel te vaak misgelopen", zegt Van der Sar in de Ajax Podcast . "We zijn heel blij dat we nu na vijf jaar weer kampioen van Nederland zijn. Dat wil wil je niet meer loslaten. Eigenlijk moeten er nu een paar kampioenschappen op rij volgen. Maar laten we ons eerst kwalificeren voor de Champions League."



Ajax stroomt dit seizoen later in bij de voorrondes van de Champions League, maar dat stemt Van der Sar nog altijd niet heel vrolijk. "We missen natuurlijk nog een aantal spelers. Zo'n gaat nog wel: die jongens stapten 8 juli al in. Maar Neres, Tagliafico, Ziyech, Mazraoui, Onana... Die missen we allemaal nog. (...) Daar moet je als grote club uit een middenklein land mee dealen."



Van der Sar kan wel met veel plezier terugkijken op het Champions League-avontuur van vorig seizoen. De buikschuiver van Marc Overmars na de zege op zal de oud-doelman bijblijven. "Marc zei: Ik ga een buikschuiver maken. Ik zei: 'Je doet het niet'. Marc: Ik doe het toch. Ik: 'Doe niet'. Hij deed het en het was legendarisch natuurlijk. Wanneer ik zoiets doe? Nou, als wij de finale halen, dan gaat mijn jasje uit."