Edwin van der Sar haalt uit in column: "Zo kan het echt niet langer"

Edwin van der Sar is in zijn column voor De Telegraaf uiterst kritisch op ADO Den Haag en de gemeente Den Haag.

De algemeen directeur van spreekt zijn onvrede uit over het feit dat supporters van de Amsterdammers niet welkom zijn in het Cars Jeans Stadion als de twee clubs tegenover elkaar staan op 6 oktober.

Maandag bracht Ajax een statement naar buiten waarin wordt aangegeven dat de KNVB is gevraagd om een standpunt in te nemen over de situatie. "Het kan niet zo zijn dat ze hun thuiswedstrijd tegen Ajax nog steeds niet openstellen voor onze supporters. Voetbal is voor de fans. De Ajax-supporters moeten de kans krijgen om hun club te ondersteunen", schrijft Van der Sar in de krant.

laat de fans van Ajax niet toe en de club is niet van plan om zelf fans mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA als de terugwedstrijd op het programma staat. Ajax is niet te spreken over de huidige gang van zaken, zo liet de club maandagochtend weten middels een statement. "We zijn op dit moment een speelbal tussen de gemeente Den Haag en de club ADO. Die vormen een soort twee-eenheid. Al een aantal jaren worden de fans van Ajax er nu van weerhouden om hun ploeg in Den Haag te steunen. Maar het staat in de regels van de KNVB en de ECV dat een club kaarten beschikbaar moet stellen aan de bezoekende partij", aldus Van der Sar. "Ajax biedt elk jaar kaarten aan voor de wedstrijd in de ArenA aan de ADO-supporters, maar die neemt de club niet af."

Lees beneden verder

Van der Sar vindt het onbegrijpelijk dat ADO niet in staat is om een paar honderd Ajax-fans te verwelkomen. "ADO heeft een ultra-modern stadion. Daar is het trots op en dan kan het niet zo moeilijk zijn om een paar honderd supporters met een combi-regeling, waarbij ze in een bus worden gestopt en bij het hek van het uitvak worden afgezet, in Den Haag te ontvangen. Het is onacceptabel dat dit niet te reguleren is", aldus Van der Sar, die het vreemd vindt dat de gemeente Den Haag wel meewerkt aan de komst van uitsupporters in de .

"In de komende periode komen Partizan Belgrado, en Astana met hun fans naar Den Haag voor de wedstrijden van . Die supportersgroepen, waarvan enkele toch heel fanatiek ook, mogen de hele dag in de stad Den Haag rondlopen en van het openbaar vervoer gebruik maken. Als je weet dat dit wel mag, is het vreemd dat vijf bussen met Ajax-fans te veel zijn."

De directeur laat weten dat Ajax de kwestie bij de KNVB heeft neergelegd. "We willen een uitspraak over deze kwestie, want zo kan het echt niet langer. Ik weet dat er wel eens dingen zijn gebeurd tussen de supportersgroepen, maar ze komen niet meer met elkaar in contact en verblijven in een afgesloten vak in het stadion", aldus Van der Sar. "Het openstellen van een uitvak voor de bezoekende club is zelfs een licentie-eis. Het is tijd voor de KNVB om hier goed op toe te zien."