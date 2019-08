Eduardo Camavinga: De 16-jarige die de Ligue 1 bestormd

Hij ging viraal op social media na zijn optreden tegen Paris Saint-Germain en de tiener wordt nu getipt voor het hoogste niveau.

Wanneer de video's van zestienjarige voetballers viraal gaan, domineren ze meestal op het niveau van de leeftijdsgroep. Video's met buitensporige vaardigheden of het maken van wonderdoelpunt na wonderdoelpunt op een niveau dat ze al duidelijk zijn overstegen. Ze richten zich normaal gesproken niet op een ijverige, dynamische middenvelder die het spel domineert tegen een van de rijkste clubs die de wereld ooit heeft gezien.

Maar dan is Eduardo Camavinga ook geen normale zestienjarige voetballer.

Na zijn optreden tegen Paris Saint-Germain voor Stade Rennais in hun 2-1 overwinning op de Franse landskampioen midden augustus discussieerden fans over de hele wereld over het potentieel van een speler die al wordt getipt om superster te worden. Niet verwonderlijk is al in verband gebracht met een grote transfer, terwijl ook is genoemd als potentiële bestemming.

Hoewel de naam van Camavinga misschien een nieuwe naam is voor fans buiten Frankrijk, is hij een relatieve veteraan in het eerste elftal gezien zijn leeftijd. Nadat hij in januari voor het eerst op de bank zat bij Rennais, maakte hij uiteindelijk zijn debuut voor de ploeg van Julian Stephan tegen Angers in april. Zijn eerste basisplaats, tegen , volgde minder dan een maand later.

Zijn prestaties waren zo sterk dat zijn contract werd verlengd tot 2022 voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Maar zelfs toen kwam het als een verrassing dat hij een basisplaats had voor de winnaar van de Coupe de Franse tegen PSG in de strijd om de Trophee des Champions. Twee weken later werd hij bekend voor het grote publiek tegen dezelfde tegenstander.

Camavinga, geboren in Angola, verhuisde met zijn gezin naar Frankrijk toen hij nog maar één jaar oud was. Ondanks dat hij vanaf jonge leeftijd judo beoefende, was zijn aandacht toen hij zes werd gevestigd op voetbal en speelde hij voor de lokale club AGL Fougeres in Bretagne.

"Ik kende zijn kwaliteiten, maar ik dacht niet dat het zo snel zou gaan en hij dit uitzonderlijke traject zou hebben", vertelde Nicolas Martinais, zijn toenmalige coach, aan Goal in een exclusief interview. Martinais nam Camavinga mee toen hij verhuisde naar zijn nieuwe club, CF2L Foot, in de buurt van en daar werd hij ontdekt door de -ploeg.

Rennais heeft een rijke geschiedenis als het gaat om het voortbrengen van getalenteerde jonge spelers. Sylvian Wiltord, die scoorde in de Euro 2000-fiale en Premier League-titels won met Arsenal, doorliep hun jeugdopleiding. Meest recent valt de ontwikkeling van Abdoulaye Doucouré en, meest beroemd, Ousmane Dembélé op.

De vergelijkingen met Dembélé qua talent duidelijk zijn. Maar gezien het verschil in de rol die ze op het veld spelen, is een andere speler uit de opleiding van Rennais waar de meeste mensen naar kijken bij het analyseren van het spel van Camavinga.

Yann M'Vila heeft zijn belofte misschien niet volledig waargemaakt sinds hij Rennais in 2013 verliet, maar 22 interlands voor Frankrijk zijn het bewijs van het hoge plafond dat velen voor hem in gedachten hadden toen hij voor het eerst te bewonderen was in het Roazhon Park.

"Yann had een zuiverder spel dan Eduardo", vertelt Landry Chauvin, de voormalige directeur van de Rennais-opleiding, aan Goal . "Maar Eduardo kan veel meer werk doen. Hij kan zes tot acht doelpunten per seizoen maken en het zal niet lang duren voordat hij dat doet."

"Maar wat hem vooral zal helpen om vooruit te komen, is zijn persoonlijkheid. Wanneer je hem op straat tegenkomt, is hij discreet. Natuurlijk in het leven zoals hij op het veld staat en het zal zijn grote kracht zijn. Hij is een respectvolle man, altijd. Iemand die voor de huishoudster van het trainingscentrum evenveel respect heeft als voor de coach van het eerste team. Hij heeft een goed hoofd op zijn schouders en zal niet veranderen."

Het is die persoonlijkheid en nuchterheid die iedereen die met Camavinga heeft gewerkt citeert bij het beschrijven van zijn grootste sterke punten. Het is een temperament gebouwd op tragedie en verantwoordelijkheid die zijn familie hem oplegt. In 2013 ging het huis van de familie Camavinga tijdens enkele bouwwerkzaamheden in vlammen op.

"Eduardo weet waar hij vandaag komt en welke uitdagingen hij en zijn gezin hebben doorgemaakt", herinnert Martinais zich. "Ze hebben alles van de ene op de andere dag verloren. Eduardo en zijn familie waren in tranen, ze woonden slechts in één kamer. Ik herinner met dat zijn vader zijn zoon ging bezoeken en tegen hem zei: 'Eduardo, je bent het die de familie zal opvoeden op deze tragische momenten."

Zijn prestaties op het veld in de eerste weken van het seizoen suggereren dat hij een reis begint die zijn geliefden buitengewoon trots zal maken. Geen enkele speler geboren in 2002 of later heeft elf wedstrijden voor een club gespeeld, die actief is in de vijf grootste Europese competities. In zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen mislukten slechts twee passen. Hij faalde in slechts 7 van de 120 pogingen om een teamgenoot te vinden in het seizoen 2019/20.

Hij is vol energie en heeft een harde tackle, maar beschikt zelfs over een beetje creativiteit in aanvallend opzicht. Dit liet hij zien met een voorzet van rechts, die het winnende doelpunt van Romain Del Castillo tegen PSG creëerde. Het is begrijpelijk dat enthousiaste Franse fans hebben gevraagd hoe snel het zal zijn voordat hij Les Blues op het internationale podium vertegenwoordigt. Dat moment zal echter moeten worden uitgesteld, omdat hij wacht om het Franse staatsburgerschap te krijgen. Als hij het nieuws blijft halen, kan dat proces enigszins worden versneld.

Voor nu kan hij zich concentreren op het opbouwen van ervaring op clubniveau, evenals op het behalen van zijn Baccalaureat-examens wanneer hij zijn opleiding afmaakt. Maar als dat eenmaal behaald is, dan is de hemel de limiet voor de nieuwe stralende ster van het Franse voetbal.