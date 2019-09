Edson Álvarez valt mogelijk in de prijzen dankzij goal tegen Lille OSC

Ajax won afgelopen dinsdag, mede dankzij een doelpunt van Edson Álvarez, met 3-0 van Lille OSC.

Naast de drie punten houdt de Mexicaan mogelijk nog een mooie herinnering over aan zijn goal tegen de Fransen, want de UEFA heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat de centrale verdediger annex controlerende middenvelder kans maakt op de prijs voor 'Doelpunt van de Week'.

Álvarez schoot de bal, met vijftig minuten op de klok, vanaf de zijkant van het strafschopgebied in de verre bovenhoek en zijn doelpunt heeft zoveel indruk gemaakt dat het een van de vier kanshebbers is om uitgeroepen te worden tot mooiste doelpunt van de eerste speelronde in de .

De Ajacied heeft echter forse concurrentie, aangezien ook Ángel Di María, Juan Cuadrado en Lucas Moura zijn genomineerd. Di María scoorde namens Paris Saint-Germain tweemaal tegen zijn oude club en zijn tweede goal, een schot van buiten de zestien, is nu genomineerd.

Lees beneden verder

-aanvaller Lucas Moura scoorde eveneens van buiten het strafschopgebied tegen Olympiacos, terwijl Cuadrado in het shirt van -doelman Jan Oblak kansloos liet met een krul in de bovenhoek.

Álvarez is, net als ploeggenoot Nicolás Tagliafico, dankzij zijn optreden tegen overigens al opgenomen in het 'Fantasy Football Team van de Week' van het miljardenbal. Álvarez voetbalde dertien punten bij elkaar, terwijl Tagliafico maar liefst achttien punten behaalde.

Zij krijgen gezelschap van onder meer Marc-André ter Stegen, Ilkay Gündogan, Di María en Erling Braut Haaland.