Edmílson sluit Ballon d'Or-winst Mbappé dit jaar uit: "Vanwege zijn leeftijd"

Edmílson vindt dat het nog te vroeg is voor Kylian Mbappé om de Ballon d'Or te winnen ondanks de aanvaller is uitgegroeid tot een sterspeler.

De twintigjarige aanvaller eindigde in 2018 als vierde in het klassement van de Ballon d'Or, achter Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo en de winnaar Luka Modric. Mbappé werd vorig jaar wereldkampioen met Frankrijk in Rusland, kort na zijn indrukwekkende eerste seizoen bij Paris Saint-Germain.

De Fransman is dit seizoen de grote smaakmaker bij Paris Saint-Germain, waar hij in 36 wedstrijden in alle competities 32 keer scoorde en 15 assists gaf. Met de ploeg ligt hij op koers om de binnenlandse dubbel te pakken. In de werd in de kwartfinale uitgeschakeld door .

-ambassadeur Edmílson - die onder andere sprak met Goal na de Coupe de la Ligue-finale tussen en afgelopen weekend - is van mening dat het nog te vroeg is voor het wonderkind van PSG om vergeleken te worden met de allerbeste spelers ter wereld.

Op de vraag of Mbappé dit jaar de Ballon d'Or zou kunnen winnen, antwoordde hij: "Nee, vanwege zijn leeftijd. Hij kan geweldige dingen doen, maar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben het de afgelopen tien jaar consequent gedaan, het is ongelooflijk. Je kunt vandaag niet zo'n vergelijking maken, het is niet logisch."

De 45-voudig Braziliaans international geeft echter toe dat de Franse international momenteel de beste speler is in de Ligue 1, zelfs nog voor zijn teamgenoot bij PSG Neymar.

"Vandaag is het Kylian Mbappé", vervolgt de voormalige verdedigende middenvelder. "Hij is een wereldkampioen, jong, snel, spelend op een heel goed niveau door heel wat doelpunten te maken."

"Dankzij de kwaliteit van de spelers zoals Neymar, Cavani, Fekir en Memphis kan de Ligue 1 nu dromen over goede dagen, wat niet altijd het geval was."

Neymar's seizoen bij PSG werd voor het tweede achtereenvolgende jaar vroegtijdig afgebroken vanwege een blessure, nadat hij in januari een voetkwestuur opliep, waardoor hij gedwongen was om de laatste paar maanden het spel vanaf de zijlijn te aanschouwen.

De Braziliaan heeft nog steeds de ambitie om 's werelds beste speler te worden en Edmílson denk dat hij in staat is om dat doel te bereiken, maar alleen als hij zijn blessureproblemen kan overwinnen.

"Voordat we aan de Ballon d'Or gaan deken, moet Neymar terugkomen, spelen, scoren en goede prestaties leveren. Als hij dat doet, kan hij een van de beste spelers ter wereld zijn. Vragen over Neymar en de Ballon d'Or helpen hem, PSG of Brazilië niet."

"Het belangrijkste is dat Neymar het een volledig seizoen goed doet met PSG."