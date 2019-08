Eden Hazard loopt blessure op en mist openingswedstrijd bij Real Madrid

Eden Hazard komt zaterdag niet in actie tijdens de eerste competitiewedstrijd van Real Madrid.

De Belgische aanvaller heeft een bovenbeenblessure opgelopen en moet daardoor de seizoensouverture tegen aan zich voorbij laten gaan, zo meldt zijn werkgever op zijn officiële website.

'Na de testen die vrijdag zijn uitgevoerd door de medische staf van , is bij Eden Hazard een spierblessure aan het voorste deel van zijn rechterdij vastgesteld', zo schrijft Real Madrid.

De club doet verder geen uitlatingen over de verwachte herstelperiode, maar Goal heeft echter begrepen dat het om een traject van circa 3 a 4 weken gaat.

Trainer Zinédine Zidane heeft nog geen reactie gegeven op de blessure van Hazard, maar blikte al wel vooruit op de seizoensopening. "We zijn allemaal benieuwd naar de start van het seizoen en al onze focus ligt nu op de openingswedstrijd", aldus de Fransman.

Ook ging hij in op de situatie rondom Gareth Bale. "Het leek op een gegeven moment dat hij zou vertrekken, maar hij is nog steeds bij ons. Hij is een belangrijke speler en zal het mij moeilijk maken bij het selecteren van de startende elf spelers."

Ook James Rodríguez, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan en op weg leek naar de uitgang bij Real, is in genade aangenomen. "Hij is in goede vorm en ik ben blij dat hij in de ploeg zit. Ik zal een beroep doen op alle spelers die ik tot mijn beschikking heb."

Zidane werd ook gevraagd naar Paul Pogba, die al weken gelinkt wordt aan Real. "Paul is een speler van en we kunnen ons alleen concentreren op de ploeg die we hier hebben."