Eden Hazard: "Ik ben hier in de zevende hemel"

Een droom kwam er deze zomer uit voor Eden Hazard toen hij de overstap maakte van Chelsea naar Real Madrid.

De Belgische vleugelaanvaller speelde zeven jaar voor alvorens hij voor honderd miljoen euro vertrok bij the Blues voor een vijfjarig contract bij .

"Als kind droomde ik ervan om ooit het shirt van Real Madrid te dragen", vertelt Hazard in gesprek met Corriere della Sera. "Als Real op je deur klopt, kun je maar één ding doen: opendoen."

"Bij Chelsea heb ik onvergetelijke jaren gehad, maar hier ben ik in de zevende hemel. Een van mijn idolen, als kind, was Zinédine Zidane. Ik had zijn poster op de kamer en nu heb ik de mogelijkheid om door hem getraind te worden."

Waar Hazard bij Real Madrid begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, verruilde zijn landgenoot Romelu Lukaku voor . Hazard denkt dat de spits het goed gaat doen in de .

"Hij is een fantastische spits, een beest die weet hoe hij zich moet aanpassen aan alle omstandigheden van het spel. Hij zal veel scoren en dat is belangrijk voor een spits."

"Maar het zou een vergissing zijn om hem alleen daarop te beoordelen. Hij kan veel dingen doen. Hij is bijvoorbeel een specialist in het creëren van wat wij 'tweede situaties' noemen. Iedereen speelt beter hem hem in het team."