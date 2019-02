Eden Hazard 'hakt knoop door' en is hard op weg naar Real Madrid

Eden Hazard heeft een beslissing genomen over zijn toekomstplannen, zo geeft de aanvaller van Chelsea aan in gesprek met RMC Sport.

De 28-jarige Belg, die nog tot de zomer van 2020 vastligt op Stamford Bridge, wordt al maandenlang in verband gebracht met Real Madrid en nu lijkt de dribbelaar inderdaad voor de Spaanse topclub te kiezen.

"Ik weet wat ik ga doen. Ik heb mijn beslissing genomen. Ik heb de knoop doorgehakt", aldus Hazard. Verschillende Engelse en Belgische media, waaronder het doorgaans goed ingevoerde Het Laatste Nieuws , zien de uitspraken van Hazard als een bevestiging van zijn wens om naar Real te verkassen. Ook de Koninklijke zelf zou Hazard komende zomer erg graag naar Madrid willen halen.



Binnen Chelsea is men inmiddels op de hoogte van de intenties van de Champions League-winnaar. 'Het is geen vraag meer van 'als', eerder van 'wanneer'. Bij Chelsea wachten ze in spanning op het eerste bod van Real Madrid', zo schrijft de Belgische krant. Chelsea heeft de laatste weken zelfs geen poging meer ondernomen om Hazard te verleiden tot een langer verblijf in Londen.



Real heeft inmiddels aan Hazard duidelijk gemaakt dat hij een topprioriteit van de grootmacht is. Chelsea wil de sterspeler vanzelfsprekend graag langer houden, maar door het in 2020 aflopende contract is de Engelse topclub bereid mee te werken aan een vertrek komende zomer. Chelsea zou hopen op een bod van boven de 112 miljoen euro voor de aanvaller.