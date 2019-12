ED: Van Bommel gaat op voor laatste kans en stelt doelstelling bij

Mark van Bommel wil volgens het Eindhovens Dagblad nog één keer zijn schouders eronder zetten om de boel bij PSV weer op de rit te krijgen.

Volgens het regionale dagblad gaat de trainer voor zijn laatste kans en is 'een nieuwe misstap van de ploeg op korte termijn voor zijn betrekking waarschijnlijk fataal'. De krant meldt verder dat de Eindhovenaren de landstitel uit het hoofd hebben gezet en zich vol richten op de tweede plaats en het winnen van de TOTO .

is al uitgeschakeld in de en staat in de op een teleurstellende derde plaats, met een achterstand van dertien punten op koploper . De achterstand op nummer twee bedraagt na vijftien wedstrijden zeven punten.

Zowel bij de achterban van PSV als intern binnen de club heerst er onvrede over de resultaten. "Ook binnen de spelersgroep heerst onvrede, al is dat in de meeste gevallen logisch omdat het veelal om ongelukkige reserves gaat", aldus de krant.

PSV treft tot aan de winterstop (thuis), Rosenborg BK (thuis), (uit), GVVV (uit) en (thuis). Deze wedstrijden staan in het teken van overleven, waarna in de winterstop gekeken zal worden of eventuele versterkingen haalbaar zijn.

In de tweede seizoenshelft zal PSV zich volledig op de tweede plaats richten. Met oog op de voorrondes van de is deze positie is belangrijk voor het team van Van Bommel. Bij PSV is volgens het dagblad het 'gegeven doorgedrongen dat Ajax op dit moment te ver uit is gelopen en normaal gesproken dus niet meer te achterhalen is'.