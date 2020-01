ED: Snel witte rook verwacht over transfer Steven Bergwijn

PSV en Tottenham Hotspur zijn weer in onderhandeling over de transfer van Steven Bergwijn, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Volgens de regionale krant wordt er snel een akkoord verwacht over de hoogte van de transfersom. Naar verluidt wilde Tottenham in eerste instantie dertig miljoen euro betalen voor de Oranje-international, maar daar nam geen genoegen mee.

Clubwatcher Rik Elfrink schrijft dat PSV in ieder geval meer dan dertig miljoen euro gaat overhouden aan de verkoop. Maandagochtend meldde De Telegraaf al dat er sprake is van een recordtransfer.

Dat zou betekenen dat the Spurs meer dan 38 miljoen gaan neertellen voor Bergwijn, daar Hirving Lozano (naar ) afgelopen zomer voorlopig de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van PSV is.

Bij de onderhandelingen zou de hoogte van de transfersom geen onderwerp van gesprek meer zijn. Beide clubs spraken maandag 'puur nog over betalingstermijnen en andere details'.

Bergwijn belde zondagochtend naar trainer Ernest Faber om hem te informeren dat hij bezig was met een transfer naar Tottenham. De coach gaf hem daarop toestemming om af te reizen naar Londen om zijn overstap af te ronden.

Daardoor ontbrak Bergwijn zondag in de wedstrijdselectie voor het duel met (1-1). De speler reageerde zondagavond via Instagram op de geruchten dat hij geweigerd zou hebben om voor PSV te spelen.

"Er is een hele hoop over mij geschreven", aldus Bergwijn via sociale media. "Ik heb het allemaal gelezen en ik vind het erg jammer dat het zo is gegaan. Er is niks van waar, ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen."

Lees beneden verder

"Dat zou ik ook nooit doen, ik ben een jongen van de club en PSV zit in mijn hart. Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen en de media verdraaien alles. Ik heb de trainer vanochtend gebeld en gezegd dat er dingen spelen, ook om toestemming te vragen."

"We hebben een goed gesprek gehad, alles is netjes volgens plan gegaan en ik vind het jammer dat het nu naar buiten wordt gebracht alsof ik een matennaaier, een rat of een slang ben", vervolgde de vleugelaanvaller.

"Dat is helemaal niet het geval. PSV zit in mijn hart en ik heb alles netjes gedaan zoals het zou moeten gaan. Ik heb niks halsoverkop gedaan, maar juist heel netjes. Nogmaals: ik heb nooit geweigerd voor PSV te spelen. Bedankt."