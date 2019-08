ED publiceert recordbedrag voor PSV in ruil voor 'goudmijntje'

Hirving Lozano gaat voor een recordbedrag PSV verlaten, zo verzekert het Eindhovens Dagblad.

De aanvaller wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar en inmiddels zou de deal al zo goed als rond zijn. ontvangt volgens de lokale krant netto 35 miljoen euro, een recordbedrag voor de Eindhovenaren.

"Nu de financiële stofwolken rond de Lozano-transfer enigszins optrekken, is wat meer te zeggen over de opbrengst", laat Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad , weten op Twitter. "PSV houdt netto zo'n 35 miljoen euro over aan de transfer en daar is het bedrag dat Pachuca ontvangt al af. Lozano kostte zo'n elf miljoen en was dus een goudmijntje."

Lozano staat momenteel nog tot medio 2023 onder contract in het Philips Stadion, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de Mexicaans international zich speler van Napoli mag noemen. Lozano wordt binnenkort medisch gekeurd, al is bij het Eindhovens Dagblad onbekend wanneer dit precies gebeurt. De aanvaller zou 'normaal gesproken' ontbreken in de wedstrijdselectie voor het duel met FK Haugesund donderdagavond in de voorronde van de , zo klinkt het.

De 24-jarige vleugelspeler, sinds medio 2017 actief in de , wordt met de naderende transfer naar Napels de duurst verkochte speler van PSV ooit.

Momenteel is Memphis Depay nog verantwoordelijk voor de duurste uitgaande transfer van de Eindhovenaren. De huidige aanvaller van verkaste in 2015 voor 34 miljoen euro naar .