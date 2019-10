ED: PSV wil zich in januari versterken met jeugdinternational van Noorwegen

Herman Geelmuyden bevindt zich nadrukkelijk op de radar bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden.

De Noorse aanvaller, tevens jeugdinternational, wordt in januari achttien en mag dan een contract in Eindhoven ondertekenen. Geelmuyden werd opgeleid bij Stabaek Fotball en speelde daar reeds een handvol wedstrijden in de hoofdmacht.

Het huidige contract van Geelmuyden bij Stabaek loopt in december 2019 af, waardoor alleen een opleidingsvergoeding hoeft neer te tellen voor de jonge aanvaller. De zeventienjarige aanvaller maakte deze jaargang zijn debuut bij Stabaek, voorlopig de nummer tien van de Eliteserien.

Tot dusver speelde hij acht officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Noorse middenmoter.

Bij PSV moet Geelmuyden aansluiten bij de Onder-19 of het beloftenteam. De jeugdinternational van Noorwegen is geen onbekende in Eindhoven, want hij liep al een aantal keer stage bij PSV.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Geelmuyden tijdens deze stages een goede indruk heeft achtergelaten bij de Eindhovenaren.