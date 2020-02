ED: PSV wil na stormachtige ontwikkeling voortborduren op 'Madueke-model'

Noni Madueke ontwikkelde zich de laatste tijd stormachtig.

De zeventienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler kwam afgelopen zondag in de wedstrijd tegen (1-0 nederlaag) binnen de lijnen en maakte een uitstekende indruk aan de zijde van de Eindhovenaren.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat in de komende jaren meer talenten op jonge leeftijd al uit Engeland wil halen.

De Britse zaakwaarnemer en de ouders van Madueke kozen in de zomer van 2018 bewust voor een overstap vanaf naar het Nederland, omdat de kansen in de Premier League voor jonge spelers niet voor het oprapen liggen.

Via Johan Hansma kwam de entourage van de Engels jeugdinternational in contact met PSV, waarna er al snel sprake was van een klik.

Het contract van Madueke bij PSV loopt nog tot medio 2021, maar het is de bedoeling dat beide partijen spoedig tot een overeenstemming komen over een langere samenwerking.

Doordat het contract van Madueke nog anderhalf jaar loopt, bestond er belangstelling van , , en . PSV hoopt die interesse voor maart of april definitief af te wimpelen met een nieuw langdurig contract.

De zaakwaarnemer van Madueke was afgelopen week te gast in Eindhoven en met hem zijn verschillende scenario’s besproken. De jongeling wenst op termijn weliswaar terug te keren naar Engeland, maar zou eerst nog een contract tot 2024 of 2025 bij PSV gaan tekenen.

De transfers van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Memphis Depay ( ) hebben eerder al bewezen dat PSV als springplank richting de Premier League kan fungeren.

Het management van Madueke heeft goed zicht op de Britse talenten, waardoor het goed mogelijk is dat er op korte termijn meer talenten vanuit Engeland de oversteek naar Eindhoven maken.

Het Eindhovens Dagblad stelt dat PSV het 'Madueke-model' bijvoorbeeld ook kan toepassen voor verdedigers, daar de zestienjarige Bryce Jones van Leeds United onlangs, overigens zonder resultaat, op bezoek was.