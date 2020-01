ED: PSV sluit megadeal van tussen veertig en vijftig miljoen euro

PSV heeft een nieuwe kledingsponsor gevonden, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag.

Volgens het regionale dagblad zijn de club en het Duitse sportmerk Puma het eens geworden over een langjarige samenwerking en is daarmee een opvolger gevonden voor Umbro, waarmee de samenwerking op 1 juli stopt.

Het Eindhovens Dagblad heeft het over 'een megadeal' waarmee de komende jaren naar verwachting 'miljoenen meer' gaat verdienen aan de verkoop van kleding.

Eerder schreef men dat Puma een flink verbeterde aanbieding had gedaan ten opzichte van de huidige overeenkomst met Umbro. De huidige kledingsponsor had formeel nog wel het recht om daar overheen te bieden, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd.

Met de deal tussen de twee partijen kan - over vijf jaar gemeten, tussen de veertig en vijftig miljoen euro gemoeid zijn, zo verwachten marktonderzoekers. Dat is zeker drie keer meer dan de omzet die Umbro en PSV wisten te behalen.

PSV hoopt vanaf komend seizoen de inkomsten uit kledingverkoop flink op te voeren. Uit de jaarcijfers over het vorige seizoen bleek dat de merchandising-inkomsten behoorlijk zijn teruggelopen, met bijna 600.000 euro ten opzichte van het voetbaljaar daarvoor. Met name in de eerste helft van 2019 viel de verkoop van PSV-shirts wat tegen.

PSV had meer moeite dan verwacht om de populariteit van Hirving Lozano, inmiddels verkocht aan , en Érick Gutiérrez in Mexico te verzilveren. Het hielp daarbij niet dat de Umbro-shirts met Energiedirect op de borst onvoldoende op de schappen van grote warenhuizen kwamen te liggen.

Inmiddels is met Brainport Eindhoven een nieuwe naam op de voorkant van het tenue verschenen. Die shirts vielen afgelopen zomer in de smaak bij het grote publiek.