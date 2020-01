ED: PSV schrijft aankoop van twaalf miljoen euro nog niet af

PSV nam Armindo Tué Na Bangna, kortweg Bruma, een halfjaar geleden voor minimaal twaalf miljoen euro over van RB Leipzig.

De eerste zes maanden van de Portugese vleugelaanvaller in Eindhoven waren echter geen doorslaand succes, daar hij niet altijd op een basisplaats kon rekenen.

Toch is in de winterse transferwindow nog niet van plan om afscheid te nemen van Bruma, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Bruma werd afgelopen week al gelinkt aan een vertrek bij PSV, daar Medipol hem naar verluidt tijdelijk zou willen overnemen van de Eindhovenaren.

Het Eindhovens Dagblad stelt echter dat PSV niet van plan is om de 25-jarige buitenspeler nu alweer te verkopen dan wel te laten gaan. Er wordt opgemerkt dat het Bruma niet ontbreekt aan 'goede wil', maar er wordt tegelijkertijd geconcludeerd dat het beter moet in de wedstrijden.

In de eerste seizoenshelft kwam Bruma tot 5 doelpunten en 4 assists in 24 officiële wedstrijden. "De positiviteit van de vleugelspits is bij PSV uiteraard welkom, maar Bruma moet zichzelf vooral als voetballer opnieuw zien te ontdekken."

"De staf van PSV wil dat hij voor gevaar gaat zorgen via geslaagde acties, assists en goals, maar zijn huidige statistieken stemmen nog net niet enorm droevig", schrijft het regionale dagblad.

"PSV moet Bruma in de bloei van zijn leven zien te 'resetten' en binnen de club is het vermoeden dat dat kan door hem wat minder tactische opdrachten mee te geven en voorin iets meer vrijheden te verschaffen", zo klinkt het over Bruma.

Hij wordt op het veld zo nu en dan getypeerd als 'gelukszoeker'. Er wordt voorspeld dat de vleugelaanvaller onder het bewind van interim-trainer Ernest Faber na de winterstop een nieuwe kans zal krijgen, wat tevens zou moeten resulteren in een plaats in de EK-selectie van Portugal.