ED: PSV nadert recordtransfer en moet 8 à 9 miljoen euro afstaan

Hirving Lozano is bijna van Napoli, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdag.

en de club uit de Serire A zijn momenteel druk in de weer om de transfer af te ronden en de mondelingen afspraken op papier te zetten. Als de handtekeningen zijn gezet, heeft technisch manager John de Jong een recordtransfer te pakken.

Bronnen rond de speler geven tegenover de regionale krant aan dat PSV minstens 42 miljoen euro ontvangt vanuit Napels. Vanwege eerder gemaakte afspraken moet naar schatting circa acht tot negen miljoen euro van de transfersom richting Pachuca CF, de vorige club van Lozano. Hij wordt de duurst verkochte speler van PSV ooit. Momenteel draagt Memphis Depay die titel nog met zich mee, nadat hij in 2015 voor 34 miljoen euro werd verkocht aan .

Lozano stond dinsdag nog op het trainingsveld in Eindhoven, maar het is nog maar de vraag of hij donderdag in actie komt in de derde voorronde van de tegen Haugesund FK. Zodra betaalt, krijgt Lozano toestemming van PSV om naar Napels af te reizen voor een medische keuring.

De speler zelf, die begeleid wordt door Mino Raiola, is al zo goed als rond met de Italiaanse topclub. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat het in theorie nog mogelijk is dat Lozano donderdag nog deel uitmaakt van de wedstrijdselectie, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat PSV nog risico met hem wil nemen.

Het vertrek van Lozano biedt kansen voor jonge spelers als Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren. Bij een transfer van de Mexicaan verlaat Steven Bergwijn waarschijnlijk het middenveld en gaat hij weer aan de slag als buitenspeler, waardoor een plek vrijkomt voor Ihattaren. Het zeventienjarige talent kwam dit seizoen nog maar weinig aan bod onder Van Bommel, maar liet zich afgelopen maandag gelden bij Jong PSV. Hij speelde de eerste 45 minuten mee en scoorde twee keer.