ED: PSV heeft beet na zware onderhandelingen

PSV neemt Ritsu Doan over van FC Groningen.

De club uit Eindhoven is er na zware onderhandelingen in geslaagd een akkoord te bereiken met de noorderlingen, zo verzekert het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. Het is bij lange na niet de veertien miljoen euro die de Groningers in eerste instantie wilden, zo klinkt het.

Het is onduidelijk op welke transfersom de betrokken partijen zijn uitgekomen, maar aan een lastige situatie lijkt in ieder geval een einde te zijn gekomen. vroeg namelijk ruim veertien miljoen euro en een doorverkooppercentage voor Doan, die zelf graag naar wilde. Eindhoven weigerde men echter pertinent om daar akkoord mee te gaan.

Een jaar geleden wilde Doan al weg bij FC Groningen, toen er een bod van circa acht miljoen euro van CSKA Moskou binnenkwam. De Groningse club weigerde echter medewerking te verlenen.

PSV haakte aanvankelijk ook af na het horen van de vraagprijs van FC Groningen, maar Alireza Jahanbakhsh ( ) en Nicolás González ( ) waren om uiteenlopende redenen niet haalbaar.

Doan, 21 jaar, speelde de afgelopen twee seizoenen voor FC Groningen. Hij werd eerst een seizoen gehuurd van Gamba Osaka en kwam een jaar geleden voor 1,7 miljoen euro definitief naar Nederland. Hij was in 66 wedstrijden voor FC Groningen goed voor 16 goals en 7 assists.