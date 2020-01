ED: Bruma reist op zeer korte termijn alsnog af richting Qatar

Armindo Bruma sluit zondag of maandag alsnog aan bij het trainingskamp van PSV in Qatar, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden.

De Portugese aanvaller zou eigenlijk zaterdag al afreizen richting het Midden-Oosten, maar vanwege een verlopen paspoort moest Bruma achterblijven op Schiphol. werkt achter de schermen hard aan nieuwe documenten voor de buitenspeler.

De leiding van PSV deed zaterdagavond volgens De Telegraaf nog verwoede pogingen om Bruma aan boord van het vliegtuig richting Qatar te krijgen, maar dat sorteerde niet het gewenste effect.

Voor een bezoek aan Qatar is een paspoort nodig dat nog minstens zes maanden geldig is. Bovengenoemde krant legde de schuld deels bij PSV, dat de gegevens van alle selectiespelers in zijn bezit heeft en dus had kunnen weten dat het paspoort van Bruma was verlopen.

De selectie van interim-trainer Ernest Faber, die in december werd aangesteld na het ontslag van Mark van Bommel in het Philips Stadion, verblijft tot 12 januari in Qatar en werkt in die periode twee oefenwedstrijden af.

Op 9 januari staat de vriendschappelijke ontmoeting met op het programma, terwijl twee dagen later KAS Eupen de sparringpartner is van de Eindhovense club. De wordt op 19 januari hervat met een uitwedstrijd tegen .

De paspoortproblemen rondom Bruma zijn een nieuwe tegenvaller voor PSV, dat de komende maanden door uiteenlopende blessures niet kan beschikken over Donyell Malen en Steven Bergwijn.

Sam Lammers is wel mee op trainingskamp naar Qatar en deed volop mee op de eerste training aldaar, maar volgens het Eindhovens Dagblad komen de oefenduels met Club en Eupen te vroeg voor de aanvaller.

Lammers liep aan het begin van het seizoen een knieblessure op en moest de afgelopen maanden revalideren. Het is ook nog maar de vroeg op de jonge spits inzetbaar is in de wedstrijd tegen VVV van over twee weken.