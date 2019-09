"Echt een grap, Messi heeft gewoon gedaan wat hij elk jaar doet"

Lionel Messi kreeg maandag de FIFA-award voor beste voetballer ter wereld, terwijl Virgil van Dijk op voorhand favoriet was.

De international van het moest alleen Messi voor zich dulden en eindigde uiteindelijk voor Cristiano Ronaldo op de tweede plek in de uitverkiezing. Paul Merson is het niet eens met de gang van zaken en vindt dat de verdediger van het verdiend had om de trofee in ontvangst te nemen.

"Dit is een grap, sorry, echt een grap. Messi heeft gedaan wat hij elk seizoen doet. Hij heeft afgelopen jaar niet naar een nieuw niveau gebracht, hij heeft de niet gewonnen. Daar draait het bij Barcelona allemaal om, ze maken zich verder niet druk om andere prijzen", reageert een verbijsterde Merson in de studio van Sky Sports.

Merson, die als speler uitkwam voor onder meer , Middlesbrough en Aston Villa, is van mening dat Messi op basis van het afgelopen seizoen geen individuele trofee heeft verdiend: "Je wint deze prijs omdat je iets speciaals gedaan hebt. Virgil van Dijk heeft iets speciaals gedaan. Liverpool heeft de Champions League gewonnen. Als je aan Barcelona zou vragen: 'Wat wil je winnen, de competitie of de Champions League?' dan zouden ze zeggen: 'Champions League.' Wat mij betreft is dit echt lachwekkend."

De Engelsman denkt dat er achter de schermen echter meer speelde tijdens de uitverkiezing: "Weet je waarom hij gewonnen heeft? Dat is in 2016 al begonnen. Cristiano Ronaldo heeft de eerste twee jaar gewonnen en daarna won Luka Modric vorig jaar. Nu moesten ze 'm wel aan Messi geven. Wat moet Van Dijk nog meer doen? Hij heeft Nederland naar de finale van de geleid."

"Messi heeft Barcelona vorig seizoen niet beter gemaakt, hij heeft gewoon gedaan wat hij altijd doet. Van Dijk heeft dat zeker wel met Liverpool gedaan. Als de manager (Jürgen Klopp, red.) wordt uitgeroepen tot Coach van het Jaar, waarom wint de speler dan niet?"