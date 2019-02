Dzeko: "Spelen bij Manchester City was een geweldige tijd"

Edin Dzeko volgt de verrichtingen van zijn voormalig werkgever Manchester City nog op de voet.

De aanvaller van AS Roma was van 2011 tot 2015 actief bij de Engelse topclub en heeft met the Citizens twee landstitels gewonnen. "Het was een geweldige tijd, een speciale periode in mijn carrière", zegt de routinier in een interview met FourFourTwo .

"Manchester City voelt als mijn club. Het was een genot om in de beste competitie ter wereld te acteren. Je wil altijd met de besten spelen en tegen de besten strijden. Het is mooi om te zien hoe de club is gegroeid sinds die tijd", aldus Dzeko, die de 1-6 overwinning van Manchester City op rivaal Manchester United in oktober 2011 voor altijd zal herinneren.



"Om Manchester United met 1-6 te verslaan op Old Trafford was een vernedering. Dat het een derby was, maakte het nog erger. Het gebeurde zo snel. We hadden drie doelpunten in de laatste vijf minuten of iets dergelijks. Misschien gaf die wedstrijd ons wel het geloof dat we het tot het einde goed konden doen. Dat wij de ploeg waren die dat jaar zouden winnen."



"Om het Manchester United van Sir Alex Ferguson, een van de beste managers aller tijden, te verslaan, was een speciaal moment voor ons en voor de fans. Manchester United sneerde altijd door zich af te vragen hoeveel jaar Manchester City al zonder titel zat. Na die 1-6 waren ze stil", glundert Dzeko, die in totaal 189 wedstrijden speelde voor Manchester City.