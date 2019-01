Dybala weet het zeker: "Zij zijn de opvolgers van Messi en Ronaldo"

Juventus-aanvaller Paulo Dybala ziet Neymar en Kylian Mbappé als de toekomstige opvolgers van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

De sterspelers van Barcelona en Juventus domineren al jarenlang de individuele voetbalprijzen en worden alom beschouwd als de beste voetballers van de huidige tijd. Dybala ziet de aanvallers van Paris Saint-Germain in de voetsporen van het duo treden. "Neymar is op weg om de beste speler ter wereld te worden. Ik heb hem ongelooflijke dingen zien doen, hij blijft mij verbazen", zegt de Argentijnse aanvaller in een uitgebreid interview met Téléfoot .

"Hij is een fantastische speler en zal de beste ter wereld worden. Hij kan nog zoveel meer laten zien dan dat hij nu al doet", aldus Dybala over Neymar. "Ik heb tegen Mbappé gespeeld toen hij nog bij AS Monaco speelde en zelfs op die jonge leeftijd kon je al zien dat hij een grootse speler zou worden. Hij is al een WK-winnaar! Wat hij in Rusland deed, was ongelooflijk. Binnenkort hoort hij bij de elite, de spelers die steeds het verschil weten te maken zoals Cristiano en Messi."



Dybala is blij dat Ronaldo zich afgelopen zomer heeft aangesloten bij Juventus. "Ik heb het geluk dat ik met Cristiano speel bij mijn club en met Messi bij de nationale ploeg. Maar het is onmogelijk om de twee met elkaar te vergelijken. Zij kunnen wedstrijden in hun eentje beslissen. Ze zijn anders dan anderen en dat is al jaren het geval."