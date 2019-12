Dybala schittert tijdens invalbeurt en laat Bosz gefrustreerd achter

Bayer Leverkusen is er woensdagavond niet in geslaagd om voor een wonder te zorgen.

Het elftal van Peter Bosz had in de thuiswedstrijd tegen nog een kleine kans om overwintering in de veilig te stellen, maar wist die missie uiteindelijk niet te volbrengen.

Leverkusen verloor in de eigen BayArena met 0-2 van Juventus, waar Paulo Dybala als invaller uitblonk met twee assists. Het resultaat had voor de Duitsers sowieso niet veel uitgemaakt, doordat gelijktijdig met 2-0 zegevierde over Lokomotiv Moskou.

De Spanjaarden zullen groepswinnaar Juventus gaan vergezellen in de knock-outfase van de Champions League. Leverkusen gaat als nummer drie van de poule de in.

- Juventus 0-2

Bij Juventus was De Ligt uit voorzorg achtergebleven in Turijn en zat Leonardo Bonucci op de bank, waardoor Merih Demiral en Daniele Rugani samen het hart van de Turijnse defensie vormden. Trainer Maurizio Sarri gaf verder enkele vaste waarden rust, maar deed wél vanaf het begin een beroep op Cristiano Ronaldo.

Peter Bosz koos voor een offensieve basiself en liet onder anderen Daley Sinkgraven als linksback starten. Ofschoon de kansen voor Leverkusen om te overwinteren in de Champions League op voorhand niet al te groot leken, verkocht die Werself zijn huid wel duur.

Leverkusen domineerde in de openingsfase en kreeg na elf minuten voetballen de eerste grote kans van de wedstrijd. Een afstandsknal van Moussa Diaby leek voorbestemd voor de bovenhoek, maar het aluminium bracht uiteindelijk redding voor Gianluigi Buffon.

Laatstgenoemde keepte bij Juventus omdat eerste doelman Wojciech Szczesny rust kreeg. Kort erna liet Ronaldo zich voor het eerst geleden: de Portugese vedette van Juventus schoot uit een lastige hoek voorlangs.

In het restant van de eerste helft misten Gonzalo Higuaín en Kai Havertz nog goede kansen aan weerszijden, waardoor er halverwege een doelpuntloze stand op het scorebord stond.

Kort na de onderbreking scoorde Ronaldo na een fraaie steekpass van Federico Bernardeschi, maar het doelpunt werd uiteindelijk terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Bosz zag dat zijn ploeg moeite had om uitgespeelde kansen te creëren en bracht halverwege de tweede helft met Julian Baumgartlinger en Leon Bailey twee verse krachten binnen de lijnen. Gelijktijdig moest Bernardeschi bij Juventus het veld ruimen voor Dybala.

Laatstgenoemde nam in de voorhoede plaats naast Ronaldo en Gonzalo Higuaín en had uiteindelijk amper tien minuten nodig om het verschil te maken.

Dybala werd een kwartier voor tijd op links aan het werk gezet door Miralem Pjanic, waarna de Argentijnse aanvaller de bal perfect meenam en Ronaldo in staat stelde om van dichtbij simpel te scoren. Higuaín bepaalde de eindstand uiteindelijk in blessuretijd met een fraai schot van afstand, na weer een assist van Dybala.

Atlético Madrid - Lokomotiv Moskou 2-0



Het eerste bedrijf was zonder meer een monoloog van het team van Diego Simeone. Atlético speelde een uitstekende eerste helft, al had de voorsprong ruimer mogen uitvallen. Na twee minuten lag de bal al op de stip, na een overtreding van Antón Kochenkov op Joao Félix.

De doelman maakte zijn fout goed door de elfmetertrap van Kieran Trippier via de paal te keren. Een handsbal van Rifat Zhemaletdinov betekende een kwartier later echter opnieuw een penalty en het was Joao Félix die geen fout maakte: 1-0.

Meer doelpunten vielen er voor rust niet in het Wanda Metropolitano, daar de VAR constateerde dat Álvaro Morata na 26 minuten nét buitenspel stond toen hij scoorde én Joao Félix luttele minuten later twee heerlijke acties niet met een doelpunt kon bekronen.

Negen minuten na rust verzekerde Atlético zich definitief van overwintering in de Champions League. Na een voorzet van Koke vanaf rechts nam Felipe de bal in een keer op de schoen en liet hij Kochenkov kansloos: 2-0.

In het restant van de tweede helft probeerden de Madrilenen, die ongeveer zeventig procent balbezit hadden, de score nog hoger uit te laten vallen.

Een poging van Ángel Correa na een voorzet van Trippier ging maar net naast en twintig minuten voor tijd kopte Morata over uit een pass van Héctor Herrera. Lokomotiv kon op zijn beurt in offensief opzicht helemaal niks uitrichten.