Dybala: "Op het veld zijn Messi en Ronaldo twee monsters"

Paulo Dybala is vol lof over zijn landgenoot Lionel Messi en ploeggenoot bij Juventus Cristiano Ronaldo.

De twee supersterren worden geschaard onder de beste voetballers aller tijden en sinds 2008 hebben ze gezamenlijk tien keer de Ballon d'Or gewonnen.

Dybala is sinds 2018 ploeggenoot van Cristiano Ronaldo bij , nadat hij overkwam van , en de laatste vier jaar was hij teamgenoot van Messi bij Argentinië.

"Buiten het veld zijn het twee zeer rustige mensen, maar op het veld zijn het twee monsters", vertelt Dybala in gesprek met El Pais .

"Ik hoorde dat Luis Scola (Argentijnse basketbalspeler, red.) zei dat zowel Leo als Cristiano het veld betreden in de overtuiging dat ze de beste zijn en dat is waarom ze de beste zijn. En ik weet zeker dat dat zo is."

"Mijn vrienden zeiden me altijd: 'Je hebt de beste bij het nationale team en nu brengen ze je de beste bij je club'. Ik antwoordde: 'Het is een voordeel voor mij.'"

Lees beneden verder

"Ik kan ze elke dag bestuderen. Wie wil er niet met de beste spelen? We hebben het over twee fenomenale spelers; twee spelers die een of twee stappen boven de rest staan."

"Ze staan bovenaan op voetbalniveau en ook op mentaal niveau. Het is niet eenvoudig om door te gaan en elk jaar veertig doelpunten te maken. Het is gek."

"In de geschiedenis van het voetbal hebben geweldige spelers in geweldige teams gespeeld en niet bereikt wat zij hebben gedaan. Ze waren goed voor elkaar."