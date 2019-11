Dybala onder vuur in Italië na controversiële manier van juichen met Demiral

Paulo Dybala bezorgde Juventus dinsdagvond met een schitterende vrije trap een 1-0 overwinning op Atlético Madrid.

Na afloop gaat het in Italië echter niet louter over het prachtige doelpunt waarmee de Argentijnse aanvaller aan de zege hielp: de manier van juichen van Dybala na zijn treffer is onderwerp van discussie.

Dybala maakte in de slotfase van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd, door bijna op de achterlijn een vrije trap tegen de touwen te schieten. Hij vierde het doelpunt aan de zijlijn met ploeggenoot Merih Demiral, door ogenschijnlijk een militair saluut te maken.

Vorige maand zorgden diverse Turkse voetballers, waaronder Demiral, voor ophef met een militair saluut, dat werd uitgelegd als een steunbetuiging aan het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië.

Dybala is zich echter van geen kwaad bewust en verzekert dat het slechts om een grapje ging. "Het was een lolletje tussen ons in de kleedkamer. Er zat absoluut geen boodschap achter", licht de Argentijn toe voor de camera van Sky Italia.

Over zijn rol als matchwinner tegen Atlético is Dybala als vanzelfsprekend te spreken. "Het was een goede goal. De positie was lastig, de hoek was klein en er stonden veel spelers voor me", beschrijft hij zijn doelpunt.

"Het team heeft vanavond een zeer goede wedstrijd gespeeld, vooral in de eerste helft. We zijn natuurlijk blij met de overwinning."

"Persoonlijk voel ik me goed: ik doe mijn best en soms kan ik meer risico's nemen, omdat het me nu voor de wind gaat."