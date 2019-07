Dybala, Lukaku, Dybala, Cavani, Icardi & Dzeko: Italiaanse transfercarousel op komst

Juventus is bereid om Paulo Dybala te laten gaan als het daarmee Internazionale's plan om Romelu Lukaku te halen kan dwarsbomen.

De Argentijnse spits mag onderhandelen over een contract bij zodat Lukaku bij een akkoord de omgekeerde weg naar Turijn kan bewandelen. Volgens bronnen van Goal wil United 83 miljoen euro voor de Belgische spits, maar dat bedrag kan snel veranderen indien the Red Devils Dybala over kunnen nemen.

-trainer Maurizio Sarri wil Lukaku zijn vaste spits maken voor seizoen 2019/20, met Cristiano Ronaldo aan de linkerflank en Federico Bernardeschi op rechts. Dat zou betekenen dat Dybala zich wederom zou moeten schikken in een reserverol die hij vorig seizoen onder toenmalig trainer Massimiliano Allegri ook al had sinds de komst van Ronaldo in de zomer van 2018.

Ronaldo kan ook in de punt spelen en zelfs Mario Mandzukic staat boven Dybala in de pikorde, terwijl Douglas Costa en Juan Cuadrado in de kleinere wedstrijden ook hun speelminuten zullen krijgen. Bovendien is Gonzalo Higuain ook nog niet vekocht, al is Juventus wel bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor de 31-jarige spits.

Zoals onthuld door Goal is Juventus ook bereid om ook Dybala te laten gaan en inmiddels heeft vice-voorzitter Pavel Nedved bevestigd dat er 'wat aanbiedingen' voor hem liggen. wordt hierbij veelvuldig genoemd.

Intussen blijft ook proberen om Lukaku binnen te hengelen, aangezien men er bepaald geen geheim van maakte dat hij topprioriteit geniet. Indien men haar meerdere moet erkennen in Juventus, schakelt de club van Antonio Conte door naar plan B.

Momenteel heeft Inter met Lautaro Martinez één onomstreden spits nu Mauro Icardi te horen heeft gekregen dat er voor hem geen toekomst is bji de club en ook niet mee mocht in de voorbereidingstoernee.

Edin Dzeko zou daarbij kunnen komen, maar Inter zet voorzichtig in met bieden tot het hoge woord eruit is bij Lukaku. Wel heeft de club al een bod gedaan van twaalf miljoen euro bij , dat twintig miljoen verlangt.

Een andere optie is dat AS Roma er een ruildeal van wil maken. In dat geval verlangt Internazionale dertig miljoen euro, plus Dzeko. Dat scenario zou Inter in staat stellen om budget vrij te maken voor een bod op Edinson Cavani, die voor zo'n vijftig miljoen euro mag vertrekken bij .

Conte wil graag twee nieuwe spitsen verwelkomen en zoals het er nu voorstaat is Dybala de sleutel van een gecompliceerde transfercarousel waarbij vrijwel de hele Italiaanse top bij betrokken is.

Indien de Argentijn open staat voor een stap naar Old Trafford en United zelf ook tot een akkoord komt, dan is de weg vrij voor Lukaku om over te stappen naar het Juventus van Sarri en kunnen ook de andere transfers doorgang vinden.

United is op haar beurt nog steeds bezig om Harry Maguire over te nemen van , terwijl men ook in verband wordt gebracht met middenvelders Bruno Fernandes en Sergeej Milinkovic-Savic.

Lees beneden verder

De kans dat Paul Pogba bij de club blijft groeit nu vreest dat United niet langer akkoord gaat met een verkoop omdat er voor de Mancunians nog maar weinig tijd over is om een geschikte vervanger aan te trekken.

Lukaku lijkt echter hoe dan ook te vertrekken uit Manchester. Hij deed niet mee aan de voorbereiding en liet via sociale media een cryptische boodschap achter bij een foto van hem en zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello: "Wordt snel vervolgd."

En dat geldt ongetwijfeld ook voor deze hele reeks van transfers die hij met een handtekening in gang kan zetten.