Duurste verdediger ooit gekraakt: "Niet van hetzelfde niveau als Van Dijk"

Manchester United legde 87 miljoen euro neer voor Harry Maguire, die zich in een klap tot de duurste verdediger ooit mag noemen.

Virgil van Dijk, voor wie circa 84 miljoen euro betaalde, had dat record tot maandag in handen. Oud-aanvaller Stan Collymore vindt Van Dijk desondanks nog steeds een klasse beter en snapt niet waarom the Red Devils zo'n waanzinnig bedrag hebben neergelegd voor Maguire.

" heeft eindelijk zijn toptransfer weten te realiseren. Ze hebben echter het dubbele betaald van wat hij werkelijk waard is", zet Collymore vraagtekens bij de transfersom voor Maguire in gesprek met de Daily Mirror. De oud-spits van Liverpool is tevens van mening dat de miljoenenaanwinst van Manchester United 'niet van hetzelfde niveau is' als Van Dijk.

Lees beneden verder

"Voor een Britse centrale verdediger met leiderschapskwaliteiten is Maguire de aangewezen persoon. Maar als je echt een topverdediger wil hebben waarmee je voor de landstitel en strijdt, dan is Van Dijk daar de meest geschikte speler voor. Voor Maguire, zelfs in deze peperdure transfermarkt, is echt teveel betaald. Manchester United heeft het dubbele neergelegd van wat hij echt waard is, waardoor hij nu de duurste verdediger ter wereld is."

Liverpool reserveerde anderhalf jaar geleden 84 miljoen euro voor Van Dijk en volgens Collymore is de international van het dat bedrag dubbel en dwars waard. "Toen hij nog bij Celtic speelde noemden mensen hem de Rolls Royce onder de verdedigers. Hij is een koopje gebleken en , en Paris Saint-Germain zouden nu ruim tweehonderd miljoen euro moeten neerleggen voor hem. Maguire moet dat niveau nog maar zien te bereiken."

De 26-jarige Maguire heeft op Old Trafford een contract voor maar liefst zes jaar gekregen. In het verleden speelde de 20-voudig Engels international voor Sheffield United en Hull City.