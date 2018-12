Duurste doelman aller tijden: "Ja, tachtig miljoen is veel geld"

Kepa Arrizabalaga werd in augustus de duurste doelman uit de voetbalhistorie, maar de keeper van Chelsea staat zelf niet stil bij zijn prijskaartje.

Kepa maakte voor tachtig miljoen euro de overstap van Athletic Club naar Stamford Bridge. "“De prijs was duidelijk erg hoog, want tachtig miljoen is veel geld”", reageert de goalie. "“Ik ben mij hier bewust van, maar gezien de situatie op de transfermarkt en hoe het tegenwoordig gaat, denk ik dat het normaal is. Dus ik hoef mij niet te focussen op het bedrag of de transfer”", zo wordt de drievoudig international geciteerd door Sky Sports . “"Ik moet mij focussen op het voetbal en op het veld en niet op wat er buiten het veld gebeurt. Ik wil mezelf blijven en er niet te veel aan denken.”"



De Spanjaard, die de naar Real Madrid vertrokken Thibaut Courtois kwam vervangen, omschrijft zijn transfer als een ‘belangrijke stap’ in zijn loopbaan: “"Courtois ging en ik kwam. Ik heb op mezelf gefocust en ik zag het als een geweldige kans om hier naartoe te komen. Ik wilde gebruikmaken van de mogelijkheid en hier van het voetbal gaan genieten.”"



"“Ik ben hier zowel op persoonlijk als op professioneel vlak gelukkig”, klinkt het. Kepa voegt eraan toe dat hij vertrouwen heeft in de toekomst en dat er mooie dingen kunnen gebeuren wanneer Chelsea blijft werken aan de mindere punten. Kepa speelde tot dusverre 25 wedstrijden voor the Blues en ligt tot medio 2025 vast.