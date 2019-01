Duur puntverlies Den Bosch; Drenthe scoort fraai; Roda JC haalt uit

Koploper FC Den Bosch is vrijdagavond verrassend tegen de vierde nederlaag van het seizoen aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie.

Het team van Wil Boessen verloor met 2-0 van middenmoter FC Eindhoven en kan de koppositie verliezen wanneer FC Twente zaterdag wint van Almere City. Sparta Rotterdam bleef tegen Telstar steken op een gelijkspel (1-1) en Roda JC Kerkrade haalde uit tegen de beloften van AZ: 6-2.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 2-0

Vincent Vermeij maakte zijn basisdebuut bij FC Den Bosch en kreeg de eerste kans van de wedstrijd: de spits kon een voorzet van Amine Khammas niet binnen tikken. Stefano Beltrame was na twintig minuten dicht bij de 0-1 toen hij net naast mikte. Vlak voor de pauze kreeg Marcelo Lopes een kans om FC Eindhoven op voorsprong te zetten, maar hij besloot in het zijnet. In de tweede helft voerde FC Eindhoven de druk op, maar grote kansen werden er lange tijd niet gecreëerd. Na 87 minuten schreeuwde Beltrame tevergeefs om een strafschop en even later maakte Collin Seedorf er 1-0 van na matig uitverdedigen van Vermeij. Elisha Sam gooide het duel vervolgens met een stiftje in het slot: 2-0.



Telstar - Sparta Rotterdam 1-1

De eerste kans leverde Telstar meteen een doelpunt op: na een kwartier spelen verzilverde Senne Lynen een rebound voor de 1-0. Telstar kon niet lang van die voorsprong genieten, want Royston Drenthe krulde uit een vrije trap de gelijkmaker tegen de touwen. Onder anderen Mohammed Rayhi, Lars Veldwijk en Adham El Idrissi werden hierna gevaarlijk, maar er werd niet meer gescoord. Na rust kwam het eerste gevaar van Sparta: Veldwijk mikte over. Terell Ondaan, Veldwijk, Lynen, El Idrissi en Rodny Lopes Cabral kregen hierna kansen, maar het bleef in het Rabobank IJmond Stadion bij een 1-1 gelijkspel.



Roda JC Kerkrade - Jong AZ 6-2

Roda kende een wervelende start en stond binnen vier minuten met 2-0 voor in het eigen Parkstad Limburg Stadion: Henk Dijkhuizen benutte een rebound nadat Mart Remans de paal had geraakt en even later krulde Mario Engels de 2-0 in de bovenhoek. Op aangeven van Engels tekende Remans na 21 minuten voor de 3-0 en dus was de wedstrijd gespeeld. Jong AZ deed via een eigen treffer van Daryl Werker wel wat terug, maar spannend werd het niet meer. Elf minuten na rust werd het via Remans 4-1 en Livio Milts vergrootte de marge met nog twee treffers. Tijani Reijnders deed namens Jong AZ nog wat terug, maar desondanks zal de nederlaag hard aankomen in Alkmaar.



MVV Maastricht - Helmond Sport 3-0

De Limburgse formatie was in de eerste helft de betere partij en dat was ook zichtbaar in de stand door Anthony van den Hurk. Vlak voor het verstrijken van het eerste bedrijf wist de spits een goedlopende aanval af te werken: 1-0. Halverwege de tweede helft maakte Koen Kostons een vroegtijdig einde aan de wedstrijd door de 2-0 tegen de touwen te werken. MVV had vervolgens voldoende kansen om nog vaker een doelpunt te produceren, maar het bezoek hield de schade lange tijd beperkt. In blessuretijd benutte Joeri Schroijen nog een penalty namens MVV, waardoor Helmond Sport met een 3-0 nederlaag huiswaarts moest keren.



TOP Oss - NEC 1-1

Na een fel begin van NEC kwam TOP Oss beter in de wedstrijd, maar tot legio kansen kwam het in eerste instantie niet voor de thuisploeg. Ragnar Oratmangoen mistte na 43 minuten namens TOP Oss een grote mogelijkheid, waardoor men met een brilstand ging rusten. Direct na de thee was Oratmangoen, huurling van NEC, wel trefzeker. Een voorzet vanaf links belandde via hem in het doel: 1-0. Onder anderen Bryan Smeets en Huseyin Dogan verzuimden vervolgens de voorsprong uit te breiden. Tien minuten voor tijd kwam NEC langszij via Ferdy Druijf. De gehuurde aanvaller kopte knap raak en verzekerde een punt voor zijn ploeg.