Dusan Tadic waarschuwt Tottenham Hotspur: "Dat is de kracht van Ajax"

Dusan Tadic stond in zijn vier jaar bij Southampton diverse malen tegenover Tottenham Hotspur.

De club van manager Mauricio Pochettino bereikte daags na de ongekende prestatie van tegen eveneens de halve finales van de , ten koste van . De Londenaren, die over tal van ex-Ajacieden beschikken, zijn de eerstvolgende tegenstander van Ajax in het Europese miljardenbal.

Als geen ander weet Tadic wat Ajax te wachten staat in de halve finale tegen . "Het wordt een enorme uitdaging om de finale te halen. Ons seizoen duurt lang met al 51 officiële duels, maar de adrenaline stuwt ons maar voort", verklaart de aanvaller donderdag in De Telegraaf . Tottenham zal de komende twee weken uitvoering op zoek gaan naar kwetsbaarheden bij Ajax. "Voor ons geldt hetzelfde, alhoewel Ajax altijd en overal van de eigen kracht uitgaat."



"Wie de tegenstander ook is, dat is onze kracht. En zo kunnen wij ook tegen een Engelse ploeg het verschil maken." Ook tegen Tottenham zal Ajax druk gaan zetten waar het kan. "Hoewel die Engelsen ook dominant willen zijn en durven te pressen. Details zullen dan beslissend zijn, want in deze fase heb je geen zwakke ploegen meer in het toernooi."



"Met onze geweldige Europese reeks bestaat het geloof dat we iedereen kunnen verslaan in Europa. Dat gevoel moeten we vasthouden." Ajax treft met Tottenham een tegenstander waarvan het in Europees verband nog niet wist te winnen: twee duels, twee nederlagen. In 1981/82 stonden Ajax en Tottenham tegenover elkaar in de eerste ronde van de Europa Cup II. Toen wonnen de Engelsen in Amsterdam met 1-3 en in eigen huis met 3-0.