'Dusan Tadic speelt zich in de kijker bij Bayern München en Valencia'

Dusan Tadic keerde afgelopen zomer na vier jaar Southampton bij Ajax weer terug in de Eredivisie.

De Serviër kent vooralsnog een uitstekend seizoen in Amsterdamse dienst. De aanvaller was, verspreid over alle competities, vooralsnog goed voor 25 doelpunten, waaronder 5 in de Champions League. Deze productiviteit lijkt hem echter nu alweer de interesse van buitenlandse clubs op te hebben geleverd, waardoor het eventueel van een snel vertrek uit de Johan Cruijff ArenA zou kunnen komen.

Het Spaanse Estadio Deportivo weet namelijk te melden dat Valencia en Bayern München de prestaties van Tadic nauwlettend in de gaten houden. Tadic speelde de afgelopen maanden regelmatig als 'valse 9' tijdens grote wedstrijden in het miljardenbal en maakte ook anderhalve week geleden tegen Real Madrid een goede indruk op die positie.



Bayern zou in de dertigjarige aanvaller dan ook een geschikte back-up zien voor Robert Lewandowski, terwijl Tadic ook op de vleugels of achter de spits uit de voeten kan. Los Che lijken de 61-voudig Servisch international daarentegen te beschouwen als een potentiële basiskracht, die het worstelende team van trainer Marcelino van offensieve stootkracht zou kunnen voorzien. Valencia kwalificeerde zich vorig seizoen nog voor de Champions League, maar moet in de huidige voetbaljaargang vooralsnog genoegen nemen met een achtste plaats in LaLiga.



Ajax betaalde vorig jaar elf miljoen euro om Tadic los te weken bij Southampton en legde hem met een tot medio 2022 doorlopend contract langdurig vast. De topscorer van de club in de Eredivisie zou zijn toekomst nu echter willen laten afhangen van het feit of Ajax zich volgend seizoen opnieuw weet te plaatsen voor de Champions League. De Amsterdammers wisten vorig jaar na het spelen van drie kwalificatierondes door te stoten naar de groepsfase van het miljardenbal en zullen aankomende zomer, zelfs als zij kampioen worden, minstens één voorronde moeten zien te overleven.