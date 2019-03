Dusan Tadic neemt na 48 officiële wedstrijden geen risico meer

Dusan Tadic doet woensdag niet mee in de oefenwedstrijd van het nationale elftal van Servië tegen Duitsland.

De aanvaller van is niet helemaal fit en richt zich op de EK-kwalificatiewedstrijd van maandag tegen Portugal. Van blessureleed is geen sprake, maar Tadic en bondscoach Mladen Krstajic waken voor overbelasting. De aanvaller kwam dit seizoen al in 43 officiële duels van Ajax binnen de lijnen en is met de Amsterdamse club nog op drie fronten actief, inclusief de . Daarnaast werkte hij nog vijf -duels voor zijn vaderland af.



Krstajic kan in Wolfsburg ook niet beschikken over Aleksandar Mitrovic: de aanvaller van wordt in de basiself vervangen door Luka Jovic van . Captain Aleksandar Kolarov, Nemanja Matic, Filip Kostic, Ljubomir Fejsa en Aleksandar Prijovic kampen ook met blessureleed en komen woensdagavond evenmin in actie.



Servië start de EK-kwalificatiecyclus maandag meteen tegen de meest gevreesde tegenstander, Portugal. In Portugal zullen Prijovic en Matic evenmin beschikbaar zijn; bij de rest van de gekwetste spelers hoopt men op inzetbaarheid. In Groep B zitten ook Litouwen, Luxemburg en Oekraïne.