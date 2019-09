Dusan Tadic: "Ik heb de tv uitgezet, zo'n verschrikkelijke wedstrijd"

Dusan Tadic begint dinsdagavond samen met Ajax aan een nieuw Champions League-seizoen met de thuiswedstrijd tegen Lille OSC.

De Servische aanvaller hoopt wederom te vlammen in het miljardenbal na het succesvolle vorige seizoen. Naast Daley Blind, die sprak tegenover de Volkskrant , doet de uitschakeling tegen in de halve finale ook nog pijn bij Tadic.

"Het achtervolgt mij nog steeds", zegt de aanvaller in gesprek met the Telegraph . "Het was de moeilijkste wedstrijd uit mijn loopbaan. Het heeft veel tijd gekost om erbovenop te komen. Wekenlang heb ik gedacht: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom is het gebeurd? We hadden alles in eigen hand. De heenwedstrijd met 0-1 gewonnen en bij de return een 2-0 voorsprong hebben bij de rust..."

Lucas Moura was de beul voor door drie keer te scoren. "Ik heb de derde goal al een paar keer terug gezien. Zo vreemd. Zoveel kleine dingen pakten in hun voordeel uit. De lang bal, hoe de bal neerkomt, het wegglijden van Magallán, zelfs het schot dat nog van richting werd veranderd door De Ligt...", aldus Tadic, die het niet kon opbrengen om de finale tussen Tottenham en te aanschouwen.

"Ik heb geprobeerd te kijken, maar heb de tv uitgezet. Het was zo'n verschrikkelijke wedstrijd, waarschijnlijk een van de slechtste -finales ooit."

"De meeste mensen bij Ajax hebben niet eens de moeite genomen om te kijken. Ik dacht alleen maar dat wij beter hadden gespeeld dan Tottenham. Dat hielp echter niet om de klap te verwerken, denken dat het Ajax had moeten zijn in de finale..."