Dusan Tadic: "Björn Kuipers is de beste scheidsrechter in de wereld"

Björn Kuipers vervulde zaterdag een van de hoofdrollen in de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (2-0).

De dienstdoende arbiter deelde Django Warmerdam in de 73e minuut een tweede gele kaart uit nadat hij wat lang met een inworp wachtte. Charlison Benschop ging verhaal halen en kreeg ook geel.

De verontwaardiging bij Groningen was achteraf groot, mede omdat de tussenstand in de Johan Cruijff ArenA op dat moment nog 0-0 was, terwijl de beslissing van Kuipers juist rechtvaardigde.

Dusan Tadic was uitgesproken. "Hij is de beste scheidsrechter in de wereld", zo verzekerde de aanvaller in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je moet vertrouwen hebben in zijn beslissingen. Hij weet wat hij doet."

Tadic was blij met de zege van Ajax. 'Een goede overwinning. Ik denk dat we het onszelf makkelijker hadden gemaakt als we in de eerste helft hadden gescoord. Dat deden we niet, maar toen we het eerste doelpunt maakten werd het makkelijker."



"Ik kijk door een gekleurde bril, maar ik vond het echt lachwekkend", reageerde trainer Danny Buijs na afloop voor de camera's van FOX Sports. "Ik dacht: Frans Bauer komt zo tevoorschijn. Hij was ook niet overdreven aan het tijdrekken. Nee, ik vond het geen beste keuze."



Aanvoerder Mike te Wierik sloot zich aan bij zijn trainer. "Belachelijk. Ik kan er alleen maar om lachen. Ik zal er niet te veel over zeggen, want dan mag ik volgende week toekijken. We hebben lang standgehouden, en dan moet je een beetje geluk hebben. Maar dan zo verliezen... ik vind het schandalig."