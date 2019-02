Duo van Chelsea imponeert: "Ik weet niet of hij de ontbrekende schakel was"

Met ieder twee doelpunten waren Gonzalo Higuaín en Eden Hazard zaterdagde grote uitblinkers tijdens overwinning van Chelsea op Huddersfield Town.

Na afloop prijst trainer Maurizio Sarri zich gelukkig met het optreden van de Argentijnse debutant en met de wisselwerking tussen beide aanvallers. "Ik ben heel blij, want afgezien van de doelpunten kreeg ik ook het idee dat ze goed bij elkaar passen."



Higuaín had maar een kwartier nodig om zijn doelpuntenaccount in Engeland te openen. Op slag van rust maakte Hazard er 2-0 van vanaf elf meter; in de tweede helft zorgde de Belg voor de 3-0 en de Argentijn voor de 4-0. Het slotakkoord kwam van David Luiz. Met de overwinning herpakte Chelsea zich van opeenvolgende nederlagen tegen Arsenal (2-0) en Bournemouth (4-0). "Ik weet niet of Higuaín de ontbrekende schakel was. Toen hij hier kwam, zat hij fysiek niet op de top van zijn kunnen. Inmiddels gaat het een stuk beter", zegt Sarri, die Higuaín al kende van hun gezamenlijke periode van Napoli.



"De speelstijlen van Eden en Gonzalo sluiten goed op elkaar aan. Daardoor kunnen ze beiden veel gaan scoren", vervolgt Sarri in de Engelse pers. "We moeten er wel voor zorgen dat we in de toekomst geen nederlaag nodig hebben om extra gemotiveerd te zijn. We moeten werken aan onze consistentie en onze mentaliteit. Vandaag waren we heel gemotiveerd, maar we moesten ook wel reageren na de 4-0 nederlaag in de vorige wedstrijd. Onze motivatie moet elke wedstrijd hetzelfde zijn."



Hazard spreekt na afloop van 'een van de beste wedstrijden van het seizoen' van Chelsea. "Ik denk dat Sarri blij is, want hij wilde een reactie zien van ons en die hebben we gegeven. Higuaín is nieuw in de ploeg, maar hij weet wat de manager eist. Hij is een geweldige spits die veel doelpunten kan gaan maken. Het voetbal is anders in Engeland dan in Italië en Spanje, maar hij heeft de kwaliteit", zegt Hazard tot slot over de Juventus-huurling. Chelsea staat op de vierde plek in de Premier League en neemt het volgende week op tegen Manchester City.