'Dumfries staat na Angeliño ook in belangstelling van meerdere clubs'

Linksback Angeliño lijkt PSV op korte termijn te gaan verlaten en ook aan zijn collega op de andere vleugel wordt getrokken.

Het Eindhovens Dagblad meldt donderdagochtend namelijk dat Denzel Dumfries in de belangstelling staat van een aantal buitenlandse clubs.

De rechtsback werd in de Engelse pers onlangs al in verband gebracht met een overgang naar , al is niet duidelijk of the Red Devils een van de clubs zijn waar door de lokale krant op wordt gedoeld. Zaakwaarnemer Santi Kolk heeft, zonder namen te noemen, bevestigd meerderde telefoontjes uit het buitenland gehad te hebben.



Dumfries speelt sinds afgelopen zomer voor , dat hem destijds voor om en nabij de 5,5 miljoen euro overnam van sc . De 23-jarige verdediger maakte in zijn eerste seizoen in Eindhoven een prima indruk en groeide ook uit tot vaste waarde bij het . Dumfries speelde in zijn eerste jaar bij PSV 34 competitiewedstrijden en was daarin goed voor 4 doelpunten.



Met het vertrek van Daniel Schwaab, de waarschijnlijke terugkeer van Angeliño naar en een eventuele transfer van Dumfries bestaat de kans dat alleen Nick Viergever overblijft van de achterhoede van vorig jaar. Armando Obispo werd bovendien eerder deze week verhuurd aan , waardoor trainer Mark van Bommel weinig defensieve opties over heeft.