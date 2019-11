Dumfries neemt band over van Rosario: ‘Ik zag het niet aankomen’

Denzel Dumfries heeft bij PSV de aanvoerdersband overgenomen van Pablo Rosario.

Tegen sc (2-1 overwinning) was de rechtsback voor het eerst captain van de Eindhovenaren. Na afloop ging de verdediger in op het besluit van trainer Mark van Bommel om hem tot tweede aanvoerder te benoemen.

Ibrahim Afellay, die dit seizoen nog niet in actie kwam, blijft eerste keus. Van Bommel gaf zondagmiddag aan dat hij er voor wilde zorgen dat Rosario zich weer volledig op het voetballen kan richten.

Op die manier moet de middenvelder weer zijn niveau van vorig seizoen kan halen. “Ik heb vandaag een gesprek met de trainer gehad en daarin vertelde hij dat ik aanvoerder zou worden”, zei Dumfries zondag na afloop van de zege op Heerenveen.

“Wat Rosario en hij hebben besproken, is iets tussen hen. Het is een eer om aanvoerder te mogen zijn, dus dat zal ik nooit uit de weg gaan. Maar ik zag het niet aankomen.”

Steven Bergwijn geeft aan dat er met de -selectie gesproken is over het aanvoerderschap en iedereen het ermee eens is dat Dumfris de band om zijn arm krijgt.

“Ik denk dat het gewoon bij de trainer lag. Mij maakt het niet uit wie de captain is, ze zijn allebei goede aanvoerders”, aldus de aanvaller, die zondag twee keer scoorde tegen Heerenveen.

“Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en Dumfries is meer een prater. Ik denk wel dat hij het goed gaat doen als aanvoerder.”

Dumfries was op zijn beurt blij met de rentree van Bergwijn. De Oranje-international keerde net als Donyell Malen terug in de basis en maakte het verschil. “Je ziet wat voor kwaliteit ze hebben, bijvoorbeeld bij die twee goals die Steven maakte."

"Ook Donyell werkte hard. Ik ben dankbaar dat ze weer terug zijn”, aldus de back, die de vraag kreeg of de twee PSV’ers vergeleken kunnen worden met Neymar en Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.

“Voor mij zijn het gewoon Steven en Donyell, twee spelers die nog een heel mooie carrière tegemoet gaan.”