Dumfries: "Als hij dat ook nog zou kunnen, dan zat hij bij Real Madrid"

De topper tussen PSV en Feyenoord eindigde zondagmiddag onbeslist: 1-1.

Dat de Rotterdammers in het Philips Stadion niet een tweede keer scoorden, was voornamelijk te danken aan een fraaie reflex van -doelman Lars Unnerstall op een inzet van Róbert Bozeník.

Denzel Dumfries is in gesprek met De Telegraaf uiterst lovend over zijn ploeggenoot. "We kunnen allemaal zien dat het met zijn voeten (aan de bal, red.) wat beter kan."

"Maar we zeggen hier ook allemaal: als hij dat ook nog zou kunnen, dan zat hij bij met zijn reflexen", geeft Dumfries te kennen over de sluitpost.

Unnerstall nam eerder dit seizoen de plaats onder de lat bij PSV over van Jeroen Zoet, die inmiddels op huurbasis voor speelt. "Als ik kijk naar de ontwikkeling van Lars, dan zie je dat hij ook echt veel beter en rustiger wordt aan de bal."

"Of wij hem zoals vandaag wat meer proberen te ontzien in de opbouw? Ja, vandaag hebben we misschien maar één bal teruggespeeld. We proberen elkaar, dus ook hem, daarin zo veel mogelijk te helpen", gaat de vleugelverdediger annex aanvoerder van PSV verder.

"Zeker op de lijn is hij een topkeeper. Dat weten we. We hebben heel veel vertrouwen in hem. Met zijn reflexen houdt hij er heel veel ballen voor ons uit. Het is fijn hem achter je te hebben. Wat ik daarbij wel écht wil benadrukken: dat is niets ten nadele van Jeroen."

Unnerstall noemt het zelf 'altijd mooi' om bij een gelijke stand 'zulke ballen' te pakken. "Zeker in zo'n duel, ja. Je moet ook een beetje geluk hebben dat je jezelf in een wedstrijd kunt laten zien."

"Bij VVV kreeg je misschien vijftien ballen op doel, hier drie. Het is ook wel eens gebeurd dat ik een bal links en rechts bovenin de hoek kreeg. Dat je kunt denken: nou, bedankt voor deze wedstrijd."