Duitsland zonder zieke Gündogan tegen Noord-Ierland

De 28-jarige heeft de Duitse nationale ploeg noodgedwongen verlaten, waardoor Kai Havertz verzekerd lijkt van een basisplaats.

Ilkay Gündogan moet de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd op maandagavond aan zich voorbij laten gaan nu hij Joachim Löw's team zondag heeft verlaten met een verkoudheid.

Na de 4-2 nederlaag tegen Oranje bezet Duitsland de tweede plaats met drie punten achterstand op Noord-Ierland en drie voor Nederland, dat wel een wedstrijd minder speelde.

De Duitsers zijn dus gebrand op een overwinning en moeten dat zonder de 28-jarige middenvelder van zien te bewerkstelligen, zo bevestigde de Duitse bond DFB.

Hij is teruggekeerd naar Engeland, terwijl hij anders verzekerd zou zijn geweest van een basisplaats. Nu lijkt Duitsland met een viermansverdediging aan te treden met de jonge ster Kai Havertz voor hen.

Met vier overwinningen in vier duels is Noord-Ierland nog altijd de verrassende koploper in Groep C, al speelden zij nog geen enkel duel tegen de topfavorieten Nederland en Duitsland.

Duitsland trof de Noord-Ieren toevalligerwijs ook voor het WK-kwalificatietoernooi in 2018 en toen wonnen onze Oosterburen, die voor het laatst in 1983 een nederlaag slikten tegen the Green and White Army.

Het huidige Duitse team herbergt enorm veel talent, maar is ook wisselvallig, wat maar weer eens bleek op het WK in Rusland, waar men als titelverdediger roemloos strandde in de groepsfase.

De ervaring van Gündogan zal gemist worden, al lijkt het voor Havertz de ultieme kans om zich op internationaal niveau te laten zien.

Vorig seizoen scoorde hij 20 goals voor en nu staat de teller ook alweer op twee, terwijl hij nog geen interlandgoal produceerde.

Manchester City-trainer Pep Guardiola zal hopen dat zijn pupil snel herstelt, want hij heeft enkel nog Rodri als verdedigende middenvelder nu Fernandinho een linie terugzakt om Aymeric Laporte te vervangen.