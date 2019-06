Duitsland dendert door; Spanje en onpasseerbare Peng Shimeng allebei blij

Duitsland en Spanje hebben zich maandagavond als nummers een en twee van Groep B geplaatst voor de knockout-fase van het WK.

Duitsland verpulverde Zuid-Afrika met 0-4, terwijl Spanje tegen China aan een 0-0 gelijkspel had om de tweede plaats veilig te stellen. Ook China heeft zich echter geplaatst voor de volgende ronde, aangezien men met vier punten nu al tot de vier beste nummers drie van alle groepen behoort.



China - Spanje 0-0

China en Spanje hadden hun wedstrijd tegen Duitsland verloren, waardoor dit onderlinge duel moest gaan uitmaken welke ploeg als tweede sowieso door zou stoten naar de volgende ronde. Spanje was in de eerste helft de betere ploeg en creëerde voldoende mogelijkheden, maar China hield stand en kon zonder tegendoelpunten de pauze halen.



Ook na de onderbreking bleef Spanje domineren, maar Peng Shimeng bleek niet te passeren. De keepster had meerdere puike reddingen in huis en hield haar ploeg in de wedstrijd. China kon echter zelf niets klaarspelen, waardoor het duel in 0-0 eindigde. Door de remise is ook China verzekerd van de volgende ronde, daar de nummers drie in Groepen E en F maximaal nog maar drie punten kunnen halen.



Zuid-Afrika - Duitsland 0-4

Duitsland had maandagavond geen kind aan Zuid-Afrika, dat al zo goed als uitgeschakeld was voor de volgende ronde. Na 45 minuten spelen stond Duitsland al op een comfortabele 0-3 voorsprong en wist men dat groepswinst in de tas zat. Melanie Leupolz, Sara Dabritz en Alexandra Popp waren allen trefzeker in het eerste bedrijf en zorgden ervoor dat Duitsland met een goed gevoel de rust inging.



In de tweede helft wist Duitsland de voorsprong nog iets uit te breiden. Lina Magull kon van dichtbij een rebound binnentikken nadat een vrije bal via de keepster op de paal was beland: 0-4. Duitsland won zodoende ook het derde groepsduel en eindigt met negen punten, zes doelpunten voor en geen goals tegen overtuigend op de eerste plek in Groep B.