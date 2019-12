Duitse media speculeren over toptransfer na komst Mino Raiola in Dortmund

Borussia Dortmund lijkt jacht te maken op de komst van Erling Braut Haaland.

Het doorgaans goed ingevoerde Ruhr Nachrichten verzekert namelijk dat negentienjarige spits van Red Bull Salzburg woensdag in Duitsland heeft gesproken met een delegatie van die Borussen.

Haaland wist zich daarbij naar verluidt vergezeld door zaakwaarnemer Mino Raiola. Haaland is in dienst van Red Bull Salzburg bezig aan een superseizoen en heeft de clubs inmiddels voor het uitkiezen.

, en werden al genoemd als geïnteresseerde clubs, maar Dortmund lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met de Noorse tienersensantie.

Nadat Haaland woensdag samen met Raiola arriveerde op de luchthaven van Dortmund, zou hij door een delegatie van Dortmund opgepikt zijn. Vervolgens zou er in het geheim gesproken zijn over een winterse transfer van de aanvaller naar het Signal Iduna Park.

Dortmund zou Haaland in januari al willen halen. Mocht Haaland in januari daadwerkelijk de overstap maken naar Dortmund, dan kan hij in de tweede seizoenshelft gewoon met die Borussen deelnemen aan de knock-outfase van de .

Het feit dat de Noor in de groepsfase in actie kwam met Red Bull Salzburg, staat daar namelijk niet aan in de weg. Haaland maakte in de groepsfase grote indruk door in zes wedstrijden liefst acht doelpunten te maken.

Dat was echter niet genoeg om met de Oostenrijkers door te stoten naar de laatste zestien: Red Bull Salzburg eindigde in een groep met , en als derde en is zodoende na de jaarwisseling actief in de .